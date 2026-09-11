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Η μεγαλύτερη ποσότητα εντοπίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου από τους ελεγκτες της ΑΑΔΕ στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων.

Δύο σημαντικές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», προχωρώντας στην κατάσχεση περισσότερων από 477.000 λαθραίων τσιγάρων.

Η μεγαλύτερη ποσότητα εντοπίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν στελέχη του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων.

Καθοριστική ήταν η συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου-ανιχνευτή καπνικών «BANE», ο οποίος οδήγησε τους ελεγκτές στον εντοπισμό 26 ύποπτων αποστολών. Τα δέματα είχαν ως τελικό προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο και, μετά τον έλεγχό τους, διαπιστώθηκε ότι περιείχαν συνολικά 362.800 λαθραία τσιγάρα.

Η ποσότητα κατασχέθηκε από τις τελωνειακές αρχές, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθούν τα στοιχεία και η ταυτότητα των αποστολέων.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι ελεγκτές του Τελωνείου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είχαν αποτρέψει ακόμη μία απόπειρα εισαγωγής μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων.

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Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, οι τελωνειακοί προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκοότητας, η οποία είχε φτάσει στην Αθήνα με πτήση από το Κάιρο.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα μετέφερε, κατανεμημένα σε επτά βαλίτσες, συνολικά 114.200 λαθραία τσιγάρα. Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ η επιβάτιδα συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Συνολικά, από τις δύο επιχειρήσεις των τελωνειακών αρχών κατασχέθηκαν 477.000 λαθραία τσιγάρα, ενώ οι δασμοί και οι φόροι που αναλογούν στις κατασχεθείσες ποσότητες ανέρχονται σε 97.619,70 ευρώ.

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθεί εάν πίσω από τις συγκεκριμένες υποθέσεις βρίσκονται ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων.