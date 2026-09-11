Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες με σφοδρές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο, με τη ζέστη να δίνει μέσα σε λίγες ώρες τη θέση της σε βροχές, καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Οι μετεωρολόγοι Σάκης Αρναούτογλου και Κλέαρχος Μαρουσάκης εφιστούν την προσοχή, καθώς η θερμή αέρια μάζα που θα προηγηθεί της αλλαγής αναμένεται να συναντήσει ψυχρότερες αέριες μάζες, δημιουργώντας συνθήκες για ισχυρές καταιγίδες.

Από τη ζέστη στις καταιγίδες μέσα σε λίγες ώρες

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης περιγράφει την αυριανή ημέρα ως μια ημέρα με «δύο πρόσωπα», καθώς μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσει αρκετή ζέστη, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στη συνέχεια, όμως, το σκηνικό θα αλλάξει καθώς μια ψυχρή αέρια μάζα και μια οργανωμένη διαταραχή θα κινηθούν προς τη χώρα.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ενώ τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στην κεντρική Μακεδονία, τη δυτική Μακεδονία και τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

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Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία το Σάββατο

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος σημειώνει ότι το Σάββατο οι πρώτες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στα βορειοδυτικά, σε περιοχές όπως τα Ιωάννινα, η Καστοριά και η Φλώρινα.

Από το μεσημέρι και μετά, η αστάθεια θα ενισχυθεί και θα επεκταθεί από την Ήπειρο προς τη Μακεδονία, με μπόρες και καταιγίδες.

Μάλιστα, από το απόγευμα και μετά τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, χωρίς να αποκλείονται ακόμη και μπουρίνια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αστάθεια θα κινηθεί ανατολικότερα, φτάνοντας μέχρι τις Σποράδες και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.

Προσοχή για χαλάζι, κεραυνούς και πλημμύρες

Η απότομη σύγκρουση της ψυχρότερης αέριας μάζας με τον ιδιαίτερα θερμό αέρα που θα έχει προηγηθεί δημιουργεί τις προϋποθέσεις για δυνατές καταιγίδες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι δεν αποκλείονται προβλήματα από έντονες χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς, αλλά και τοπικά μικροπλημμυρικά επεισόδια.

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Στις περιοχές που χρειάζονται αυξημένη προσοχή περιλαμβάνονται η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση.

Καταιγίδες την Κυριακή από τη Θεσσαλία έως την Αττική

Η αστάθεια δεν θα περιοριστεί στο Σάββατο, αλλά θα συνεχιστεί και την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, υπάρχει πιθανότητα για μπόρες και καταιγίδες από τη Θεσσαλία μέχρι και τα βόρεια τμήματα της Αττικής, ενώ το βράδυ της Κυριακής δεν αποκλείεται νέα επιδείνωση του καιρού στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει ότι η αστάθεια θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο προς τα ανατολικά και νότια.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής, κεντρικής και βόρειας χώρας, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στο βορειοανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία.

Καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην Αττική, αλλά και στην Πελοπόννησο, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματά της.

Άστατη και η νέα εβδομάδα – Πότε επιστρέφει το καλοκαίρι

Η αλλαγή του καιρού δεν θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για έντονα σκαμπανεβάσματα του καιρού και στη νέα εβδομάδα, με μπόρες και καταιγίδες να επιμένουν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Ο Σάκης Αρναούτογλου βλέπει βελτίωση τη Δευτέρα, ωστόσο στη συνέχεια νέα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τα νοτιοδυτικά της χώρας και την Κρήτη.

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Στη συνέχεια, πάντως, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν νέα βελτίωση και επιστροφή του καλοκαιρινού καιρού.

Νέα επιδείνωση από τις 18-19 Σεπτεμβρίου

Η καιρική αστάθεια, ωστόσο, φαίνεται πως δεν θα αποτελέσει ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, από τις 18-19 Σεπτεμβρίου διαφαίνεται νέα επιδείνωση του καιρού.

Το σκηνικό, επομένως, φαίνεται πως περνά σε μια περίοδο με εναλλαγές ανάμεσα σε ζέστη και καταιγίδες, με το φθινοπωρινό μοτίβο να κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία του.