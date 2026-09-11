Στην μάχη της κατάσβεσης της φωτιάς έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Μαρκόπουλο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

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Φωτιά στο Μαρκόπουλο: Πού εντοπίζεται το μέτωπο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής το μέτωπο εντοπίζεται σε υπαίθριο χώρο στην οδό Αλκμήνης στα σύνορα Βραυρώνας και Μαρκόπουλου. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς με την πορεία του μετώπου να μην εμπνέει ανησυχία.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο των Σπάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εντοπίστηκε από πυροφύλακα και άμεσα ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της.