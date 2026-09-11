Αμπελόκηποι. Γκύζη. Κολωνός. Αθήνα. To νέο spot της Superbet για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για έναν Σύλλογο Μεγάλο και Τρανό.

Γειτονιές, δρόμοι, άνθρωποι. Διαφορετικές ιστορίες που ενώνονται από τα ίδια χρώματα και ένα Τριφύλλι που αποτελεί κομμάτι της πόλης εδώ και γενιές.

Η Superbet, Μεγάλος Χορηγός του Παναθηναϊκού, παρουσιάζει ένα νέο spot αφιερωμένο στη σχέση του Συλλόγου με τον κόσμο του. Ένα βίντεο που ταξιδεύει στις ρίζες, στις αναμνήσεις και στα σημεία της Αθήνας που έχουν συνδεθεί με την πράσινη ιστορία.

Δεν επιχειρεί απλώς να μιλήσει για τον Παναθηναϊκό. Επιχειρεί να μιλήσει όπως μιλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού.

Για έναν Σύλλογο Μεγάλο και Τρανό

Υπάρχουν ονόματα που δεν χρειάζονται συστάσεις. Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζεται να τις έχεις ζήσει για να τις γνωρίζεις. Και υπάρχουν συνθήματα που αρκούν μερικές λέξεις για να ακουστούν ολόκληρα μέσα στο μυαλό σου.

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Το νέο spot της Superbet αντλεί έμπνευση από όλα εκείνα που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητα του Παναθηναϊκού. Από τις μεγάλες προσωπικότητες που φόρεσαν την πράσινη φανέλα μέχρι τις φωνές της εξέδρας και από τις ιστορικές γειτονιές της Αθήνας μέχρι τις γενιές φιλάθλων που έμαθαν να λένε:

«Τον ΠΑΟ μου τον αγαπώ».

Γιατί η αγάπη για έναν σύλλογο δεν εξηγείται μόνο μέσα από τίτλους, αποτελέσματα και μεγάλες νίκες. Βρίσκεται στις αναμνήσεις. Στις Κυριακές. Στις παρέες. Στα ταξίδια. Στην πρώτη φορά που κάποιος φόρεσε την πράσινη φανέλα.

Περνά από γενιά σε γενιά.

«Ξέρουμε πού ήρθαμε»

Αυτή είναι και μία από τις πιο δυνατές φράσεις του νέου spot.

Την ταινία υπογράφει η Cream σε σενάριο & ιδέα ενώ την παραγωγή ανέλαβε η Filmiki σε συνεργασία με την Bounce και σκηνοθεσία του Harry Cauty.

Δήλωση κ. Κυριάκου Φουρνιάδη, Marketing Director Superbet Greece “Για εμάς στη Superbet, η συνεργασία με τον Παναθηναϊκό συνοδεύεται από την αναγνώριση του μεγέθους, της ιστορίας και της ευθύνης που κουβαλά το Τριφύλλι. Της σχέσης του με την Αθήνα. Των ανθρώπων που βρίσκονται στις εξέδρες. Των απαιτήσεων που συνοδεύουν τη φανέλα. Και μιας ιστορίας που έχει ήδη γραφτεί, αλλά συνεχίζει καθημερινά να γράφει νέα κεφάλαια. Γιατί για να κοιτάξεις μπροστά μαζί, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις και να σέβεσαι όσα προηγήθηκαν. Με αυτήν την ταινία προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε όλα τα παραπάνω και ελπίζουμε ο κόσμος του Παναθηναϊκού να την αγαπήσει όσο κι εμείς”.

Δήλωση κ. Σταθόπουλου, Chief Business Officer Παναθηναϊκού ‘’Η Λεωφόρος δεν είναι απλώς το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι το σπίτι μας και η περιοχή γύρω της θα παραμένει πάντα η καρδιά του Συλλόγου, εκεί όπου γράφτηκε ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας μας και γεννήθηκαν μνήμες και συναισθήματα που περνούν από γενιά σε γενιά. Ο Παναθηναϊκός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Αθήνα, την πόλη που βρίσκεται στο όνομά του, στην ταυτότητα και στις ρίζες του. Το νέο μας γήπεδο σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής και το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Η Superbet κατάφερε μέσα από αυτή την καμπάνια να ενώσει με έναν σύγχρονο και αυθεντικό τρόπο τις ρίζες μας με όλα όσα ονειρευόμαστε για το μέλλον του Παναθηναϊκού.’’





Μαζί για όλα όσα έρχονται

Το παρελθόν είναι γεμάτο στιγμές. Το επόμενο κεφάλαιο, όμως, γράφεται τώρα.

Νέοι πρωταγωνιστές. Νέες μεγάλες βραδιές. Νέες ευρωπαϊκές διαδρομές. Ένα νέο σπίτι που δημιουργείται στον Βοτανικό. Και μια νέα γενιά φιλάθλων που θα αποκτήσει τις δικές της ιστορίες για να διηγείται.

Η Superbet και ο Παναθηναϊκός συνεχίζουν μαζί, με σεβασμό σε όσα έκαναν τον Σύλλογο αυτό που είναι και με το βλέμμα στραμμένο σε όλα όσα βρίσκονται μπροστά.

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Για έναν Σύλλογο Μεγάλο και Τρανό. Ξέρουμε πού ήρθαμε.

Μαζί για όλα όσα έρχονται.

Superbet x Παναθηναϊκός. Δείτε το spot στο κανάλι της Superbet!

{https://www.youtube.com/watch?v=oHzLq-kxZC8}