Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγουδάει με τον δικό της τρόπο την επιτυχία του Μανώλη Λιδάκη, «Για να σε συναντήσω».

Η Μαριάνα Κατσιμίχα ερμηνεύει το αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Λειβαδά «Για να σε συναντήσω», ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει το ελληνικό τραγούδι και έχει ταυτιστεί με τη σπουδαία ερμηνεία του αξέχαστου Μανώλη Λιδάκη.

Η ιδέα για τη νέα εκτέλεση γεννήθηκε μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στην ερμηνεία της Μαριάνας Κατσιμίχα, στην αφιερωματική εκπομπή «Παρέα» με τον Γιώργο Κουβαρά, που ήταν αφιερωμένη στον μεγάλο ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη και παρουσιάστηκε με τη μουσική επιμέλεια του «Όγδοο».

Μέσα σε λίγους μόλις μήνες, το σχετικό βίντεο ξεπέρασε τις 700.000 προβολές, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά συγκίνηση που προκάλεσε η ξεχωριστή ερμηνεία της. Η αγάπη του κοινού στάθηκε η αφορμή για να ηχογραφηθεί μια ολοκληρωμένη live studio version του τραγουδιού, ώστε να συναντήσει όλους τους ακροατές.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα προσεγγίζει το «Για να σε συναντήσω» με ευαισθησία, αλήθεια και σεβασμό στην ιστορία του, χαρίζοντάς του μια νέα ερμηνευτική πνοή, χωρίς να χάνει τίποτα από τη δύναμη και τη συγκίνηση της πρώτης του διαδρομής.

Το «Για να σε συναντήσω» κυκλοφορεί ως digital single από το Ogdoo Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

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{https://youtu.be/_P-Aij6n-0I?si=zuVy5q9nqKO8D9CX}

Credits

Ερμηνεία: Μαριάνα Κατσιμίχα

Μουσική: Κώστας Λειβαδάς

Στίχοι: Τάσος Λειβαδίτης – Κώστας Λειβαδάς



Έπαιξαν:

Νίκος Παπαναστασίου – Πιάνο

Χρυσή Τζάβλα – Βιολί

Νίκος Γύρας – Μπουζούκι

Κώστας Πλατανιάς – Ηλ. Κιθάρα

Ορφέας Σιέρρας - Τύμπανα

Χρήστος Ατσάλης – Μπάσο

Ηχογράφηση:

Κώστας Κυριακίδης @ Studio Pazl –

Μίξη: Νίκος Παππάς

Διεύθυνση παραγωγής:

Δημήτρης Καρράς για το Όγδοο



Στίχοι



Κάθισε εδώ κοντά μου

Μου 'λειψες ξαφνικά

Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος

Χτυπάει η μοναξιά

Μείνε λιγάκι ακόμα

Κάτι έχω να σου πω

Να πάρει ο αέρας χρώμα

Να πάρει ο αέρας χρώμα

Μείνε λιγάκι ακόμα

Κάτι έχω να σου πω

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω

Δεν έχει αρχή και τέλος

Δεν έχει μέτρημα

Θάλασσα που κυλάει

Αυτό το αίσθημα

Στο πιο βαθύ σκοτάδι

Στη δυνατή βροχή

Γιορτάζει η αγάπη,

Γιορτάζει η αγάπη

Της νύχτας το σκοτάδι

Φωτίζει το φιλί

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι' αυτό, για να σε συναντήσω