To viral τραγούδι που έγινε χρυσό, μετονομάζεται σε «Το Βαλς των ονείρων».

Το τραγούδι «Το βαλς των χαμένων ονείρων» με την Μαριάνα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη σε στίχους Άλκη Αλκαίου και σε μουσική του Δημήτρη Καρρά, έπειτα από επιθυμία του Γιώργου Χατζιδάκι, κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, απευθυνόμενη στους κληρονόμους του Άλκη Αλκαίου, αλλάζει τίτλο και γίνεται «Το Βαλς των ονείρων».

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά μουσικά έργα. Το ένα, ορχηστρικό, με την εμβληματική μελωδία του Μάνου Χατζιδάκι για την ταινία «Χαμένα όνειρα» και το άλλο, ένα τραγούδι με στίχους που προέκυψε από έναν αδημοσίευτο στίχο του Άλκη Αλκαίου, και γνώρισε πολύ γρήγορα πρωτοφανή επιτυχία.

{https://youtu.be/FMrtA830LmQ?si=LbAJSds2vf_QSG_u}

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Όγδοο, «Ο Άλκης Αλκαίος, όταν έγραψε αυτό το ποίημα, σύμφωνα με το περιβάλλον του, το αφιέρωσε στον Μάνο Χατζιδάκι για αυτό του είχε δώσει και τον ίδιο τίτλο. Ίσως ήταν η δική του ματιά πάνω στην ταινία που την εξέφρασε με την δική του τέχνη, τον λόγο.

Όμως λόγω της διαχρονικότητας του έργου του Μάνου Χατζιδάκι αλλά και της επιτυχίας του νέου έργου των Αλκαίου και Καρρά δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε σύγχυση ή όποια δεύτερη σκέψη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και επειδή "Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη" όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Άλκης Αλκαίος στο δικό του βαλς των χαμένων ονείρων, το μετονομάζει σε "Το βαλς των ονείρων"», καταλήγει η ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας.



{https://youtu.be/-49INn75QKg?si=P79AKE_Fsj2g0T9j}



Στίχοι



Όπου κι αν πάω πάντα εδώ γυρνώ

Όσο σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ

Αλλάξαν όλα, αλλάξαμε κι εμείς

Κι εσύ που είχες τόσα να μου πεις

Ανοίγεις διαπασών η μουσική

Να κρύψεις της σιωπής σου την κραυγή

Πού μας πάει της ψυχής τ’ άγριο μονοπάτι

Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.

Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη.

Μια ζωή θ’ αρχίζουμε πάλι απ’ την αρχή.

Όπου κι αν πάω πάντα εδώ γυρνώ

Όσο σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ

Αν κάτι σε πειράζει να το λες

Και όχι να σωπαίνεις και να κλαις

Θα σμίγουμε, θα στήνουμε γιορτές

Παρέα θα χανόμαστε στο χθες