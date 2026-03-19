O Papazó, ο δημιουργός του πιο viral μπαλκονιού της Αθήνας μιλάει στο Dnews, λίγο πριν το live του στο Gagarin 205.

O Papazó είναι ο εμπνευστής και δημιουργός του πιο viral μουσικού μπαλκονιού της Αθήνας. Στο πατρικό του, σε μια γειτονιά του Γκύζη, στο μπαλκόνι του παιδικού του δωματίου ο Papazó -κατά κόσμον Βασίλης Παπαζώτος- έχει υποδεχτεί πάνω από 70 καλλιτέχνες. ανερχόμενους (όπως η Νίνα Μαζάνη και ο Akylas) και πασίγνωστους όπως ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, o Γιάννης Πλούταρχος κ.ά., παρουσιάζοντας μοναδικές διασκευές σε ένα ακόμα πιο μοναδικό, σπιτικό live act.



Όταν δεν κάνει live στο μπλακόνι, βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, όπου εξετάζει τους ασθενείς του ως οφθαλμίατρος. Το Σάββατο 21 Μαρτίου που δεν θα έχει και εφημερία, θα τον απολαύσουμε στο Gagarin 205 στην παράσταση «Αν-ισορροπία» η οποία δανείζεται τον τίτλο από το πρώτο του EP.

Ποιο είναι το μυστικό της καλής διασκευής;

Να μην προσπαθείς να την «κάνεις καλύτερη». Να καταλάβεις γιατί γράφτηκε και μετά να τη δεις μέσα από σένα. Αν πας να την αντιγράψεις, χάνεται. Αν πας να την αλλάξεις μόνο για να την αλλάξεις, πάλι χάνεται. Κάπου στη μέση υπάρχει κάτι αληθινό. Πριν το «μπαλκόνι» δεν είχα ξανακάνει διασκευές, μέσα από αυτό το πρότζεκτ κατάλαβα την καλλιτεχνική τους αξία και το πόσο με βοήθησαν στη δική μου μουσική.

Ποιον διάσημο καλλιτέχνη έχεις μεγάλο όνειρο να φιλοξενήσεις στο μπαλκόνι σου;

Αγαπημένοι καλλιτέχνες που δεν έχουν έρθει ακόμη είναι ο Παυίδης, ο Δεληβοριάς, η Μαρίνα Σάττι και το guilty pleasure ο Μαζωνάκης.

Έχεις λάβει αρνητικές απαντήσεις από καλλιτέχνες που έχεις προσκαλέσει στο μπαλκόνι;

Ναι, εννοείται. Και είναι λογικό. Δεν είναι όλοι στην ίδια φάση, δεν ταιριάζει πάντα το timing. Δεν το παίρνω προσωπικά. Αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει.

Ποιες είναι οι αντιδράσεις από τους γείτονές σου;

Στην αρχή υπήρχε απορία. Τώρα είναι πιο πολύ μια συνήθεια. Έχουν υπάρξει φορές που βγαίνουν στα μπαλκόνια, ακούνε, κάποιοι μένουν μέχρι το τέλος. Είναι ωραίο γιατί γίνεται λίγο συλλογικό χωρίς να το επιδιώκεις.

Πώς επιλέγετε το κομμάτι που διασκευάζετε;

Στην αρχή ο καλεσμένος διαλέγει τρία κομμάτια που αγαπά και μετά μαζί καταλήγουμε σε ένα. Θέλω όποιος έρχεται να ερμηνεύσει το κομμάτι, να το κάνει επειδή τον αγγίζει αυτό που τραγουδά. Το μπαλκόνι είναι ένα μέσο για να γνωρίσω τους μουσικούς κόσμους καλλιτεχνών που εκτιμώ και θαυμάζω, αλλά και να εξελίξω τον δικό μου.

Γνωρίζουμε ότι έχεις συνεργαστεί με τον Akyla. Ποια είναι η γνώμη σου και ποια πιστεύεις ότι θα είναι η διαδρομή του στη Eurovision;

Με τον Ακύλα γνωριζόμαστε τρία χρόνια, παίζαμε guest ο ένας στο live του άλλου σε μικρά μπαράκια στην Αθήνα. Από την πρώτη στιγμή του είπα ότι είναι ένας από τους καλύτερους performer στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι ήταν παρόν σε πολλά από τα live της περιοδείας μου στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι ένας χαρισματικός καλλιτέχνης, εργατικός και συγχρονισμένος απόλυτα με το ρεύμα που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή στη μουσική. Πιστεύω ότι θα μπούμε σίγουρα στην τριάδα, για να μην πω περισσότερα και το γρουσουζέψω.

Έχει γίνει κάποιο απρόοπτο ή ευτράπελο στο μπαλκόνι;

Αρκετά που δεν μπορούν να ειπωθούν στη δημόσια σφαίρα. 72 επεισόδια, 72 ιστορίες. Καμιά φορά λέω μερικές στα live.

Ισχύει ότι θα σε συναντήσουμε ως γιατρό οφθαλμίατρο στο ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς;

Ναι έχω ξεκινήσει την ειδικότητα μου ως οφθαλμίατρος εδώ και ενάμιση μήνα.

Σε έχουν αναγνωρίσει κάποιοι ασθενείς σου; Σουν κάνουν σχόλια;

Ναι με αναγνωρίζουν, αλλά αυτό δεν αποτελεί τροχοπέδη στην ιατρική μου ιδιότητα, νομίζω ξέρω πώς να οριοθετώ τις δύο ιδιότητές μου ώστε να μην υπάρχει σύγχυση. Προς το παρόν τα σχόλια είναι θετικά και η αντιμετώπιση του κόσμου φιλική και ευγενική.

Τι κοινό μπορεί να έχει η ιατρική με τη μουσική;

Και τα δύο έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Με το πώς νιώθει, πώς αντέχει, πώς εκφράζεται. Η ιατρική μέσα από το σώμα, η μουσική από κάτι πιο άυλο. Αλλά κάπου συναντιούνται. Ένας καλός τραγουδοποιός και ένα καλός ιατρός νομίζω συνδέονται από την παρατηρητικότητα, την εργατικότητα και την ενσυναίσθηση τους.

Πόσα live έχεις κάνει μέχρι τώρα στο μπαλκόνι και γιατί θα το σταματούσες;

Είναι αρκετά, πάνω από 70. Δεν θα το σταματούσα επειδή «τελείωσε», αλλά αν ένιωθα ότι επαναλαμβάνεται ή ότι δεν έχει πια λόγο ύπαρξης. Θέλω να μένει ζωντανό και σε κάθε επεισόδιο προσπαθώ να το εξελίσσω μουσικά αλλά και οπτικά.

Το πρώτο σου EP είναι η «Ανισορροπία». Τι περιλαμβάνει και σε τι έχεις εσύ ανισορροπία;

Η «Ανισορροπία» είναι λίγο καθρέφτης αυτής της περιόδου. Έχει διαφορετικά στοιχεία, δεν μένει σε ένα ύφος. Η ανισορροπία για μένα είναι και πρακτική (χρόνος, ενέργεια) αλλά και εσωτερική. Και ίσως τελικά δεν είναι κάτι που πρέπει να λυθεί, αλλά να το αποδεχτείς.

Τι μας περιμένει στο Gagarin στις 21 Μαρτίου και τι περιμένει εσένα μετά;

Στο Gagarin 205 θέλω να στηθεί μια εμπειρία, όχι απλά ένα live. Κάτι που να σε βάζει μέσα στον κόσμο αυτών των τραγουδιών. Μετά… δεν σκέφτομαι πολύ μακριά. Να δω τι θα αφήσει αυτό το live και να πάω στο επόμενο βήμα, χωρίς να το πιέσω.



Πληροφορίες



Gagarin 205. Live Music Space — Λιοσίων 205

Είσοδος 12 ευρώ

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από τo www.more.com, τα καταστήματα Public και το υπόλοιπό δίκτυο του More.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr / 2109636489