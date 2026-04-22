Το τραγούδι έχει τίτλο «With This Tear».

Νέο single του Prince κυκλοφόρησε με αφορμή την 10η επέτειο από τον θάνατό του εμβληματικού καλλιτέχνη.

Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός απεβίωσε πριν από μια δεκαετία, στις 21 Απριλίου 2016, σε ηλικία 57 ετών, από τυχαία υπερβολική δόση φαιντανύλης.

Το «With This Tear» από το εκτενές μουσικό αρχείο του Prince κυκλοφόρησε μέσω της δισκογραφικής του εταιρείας NPG Records και της Legacy Recordings της Sony Music Entertainment.

«Ηχογραφημένο το 1991 στο Πέισλι Παρκ (έπαυλη και στούντιο ηχογράφησης του) και πρόσφατα μιξαρισμένο από τον Κρις Τζέιμς, αυτό το τραγούδι βρίσκει τον Prince να έχει τον πλήρη έλεγχο, γράφοντας, κάνοντας την παραγωγή και ερμηνεύοντας κάθε νότα», αναφέρεται σε περιγραφή στα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του αείμνηστου μουσικού.

Το τραγούδι που αργότερα ηχογράφησε και κυκλοφόρησε η Σελίν Ντιον, επανέρχεται τώρα στην αρχική του μορφή.

Ο υποψήφιος για Grammy μηχανικός ήχου/παραγωγός, συνεργάτης του Prince για πολλά χρόνια, ο οποίος έχει επίσης συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Φρανκ Όσιαν, Μιγκέλ και Τζανέλ Μονά.

{https://youtu.be/OVvEfey2bmg?si=kC1dgZD2DLUF5RMX}

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ