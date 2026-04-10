Η συγκινητική ιστορία του τραγουδιού.

Την αποκάλυψη ότι πίσω από το τραγούδι «Μέχρι Μάη μήνα» που έχει ερμηνεύσει η Δέσποινα Βανδή, και έχει γίνει τεράστια επιτυχία κρύβεται ένας θυελλώδης έρωτας, έκανε ο Φοίβος.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok διηγήθηκε την ιστορία πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι αρχική του έμπνευση υπήρξε η ιστορία ενός ζευγαριού της εγχώριας showbiz, των οποίων η σχέση είχε τραγική κατάληξη, και στη συνέχεια μια τυχαία εικόνα που είδε στον δρόμο.

«Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Μπορώ όμως να σας πω τον λόγο για τον οποίο το έγραψα. Καταρχάς, ήθελα να συνεχίσω την παράδοση που είχα δημιουργήσει με τη Δέσποινα (Βανδή), όπου σε κάθε άλμπουμ βάζαμε ένα μεγάλο τραγούδι, επικό και δραματικό, όπως το ‘Στα ‘δωσα όλα’, ‘Λάθος άνθρωπος’, ‘Στην αυλή του παραδείσου”. Αφού είχα γράψει τη μουσική, έψαχνα το τι θα μπορούσαν να λένε οι στίχοι… Εκείνη την περίοδο είχα βρεθεί σε μια συζήτηση και είχα ακούσει για έναν μεγάλο και θυελλώδη έρωτα στη showbiz, που ενώ ξεκίνησε καλά, είχε πολύ άσχημη κατάληξη για τον έναν από τους δύο. Με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτή η ιστορία, γιατί γνώριζα και τους δύο ανθρώπους» λέει αρχικά ο Φοίβος.

Και στη συνέχεια αναφέρει, »Ένα βράδυ, γυρνώντας σπίτι μου και περνώντας από τη Νέα Ερυθραία, παρατήρησα ένα κατάστημα. Παρότι είχαν περάσει τα Χριστούγεννα, το κατάστημα παρέμενε κλειστό και ξενοίκιαστο. Αυτό μου έβγαλε μια πολύ μεγάλη μιζέρια… Σκέφτηκα λοιπόν να παρομοιάσω την κοπέλα της ιστορίας με τη βιτρίνα αυτού του καταστήματος που παρέμενε εγκαταλελειμμένη, περιμένοντας κάποιον να τη δει και να την επαναφέρει στη ζωή…Παρότι λοιπόν ήταν Φεβρουάριος, είπα να το τραβήξω μέχρι Μάη μήνα».

