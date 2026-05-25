Ο Akylas παρουσιάζει το video clip για το νέο του τραγούδι με τίτλο «PARTO».

Μετά την κυκλοφορία του debut album «Press Start», που ήδη έχει γίνει viral στα streaming platforms και στα social media, ο Akylas παρουσιάζει τώρα το video clip για το τραγούδι «PARTO». Ένα video γεμάτο συναίσθημα, ελευθερία και αυθεντικές στιγμές χαράς.

Στο video clip, ο Akylas πρωταγωνιστεί δίπλα σε μία γιαγιά και μαζί δημιουργούν έναν δικό τους μικρό κόσμο, μακριά από άγχος, πρέπει και καθημερινότητα. Παίζουν παιχνίδια, βλέπουν ταινία, γελάνε, χορεύουν και απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου σαν παιδιά, αποδεικνύοντας πως η χαρά δεν έχει ηλικία.

Ο Akylas, με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και την αμεσότητα που τον έχει κάνει να ξεχωρίσει από το πρώτο του βήμα, δίνει στο «PARTO» μια διαφορετική διάσταση, πιο ανθρώπινη και cinematic, χωρίς να χάνει ούτε στιγμή το pop attitude του.

Την σκηνοθεσία του βίντεο υπογράφει Jim Georgantis και τα VFX ο San Tierrez. Τους στίχους του τραγουδιούν συνυπογράφουν οι: Orfeas Nonis, Akylas και τη μουσική: Akylas, TEO.x3, papatanice.

Το «PARTO» περιλαμβάνεται στο πρώτο άλμπουμ του Akyla, «Press Start», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company και έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο hot pop releases της χρονιάς.

{https://youtu.be/jpa1mkcL54w?si=VAEmgNuK0MFFjnt6}

Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas ανεβαίνει στις ελληνικές σκηνές αυτό το καλοκαίρι με το Press Start Tour, κάνοντας στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, για να μετατρέψει τη βραδιά στο απόλυτο πάρτι.

Ακούστε εδώ ολόκληρο το άλμπουμ «Press Start».

Track list:

Ferto

PARTO

I Poli (Akylas, Teo.x3)

MELI

Akyla Tequila

SpastoSPASTO

Star Final Boss** (Akylas, MITCH T)

voulosto?