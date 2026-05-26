Στο επίκεντρο της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας αναμένεται να βρεθεί η Αθήνα από την 1η έως τις 5 Ιουνίου, με τη διοργάνωση των «Ποσειδωνίων 2026», της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης ποντοπόρου ναυτιλίας, η οποία προμηνύεται ως η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, καταγράφοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών και επισκεψιμότητας.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της διοργάνωσης, Θεόδωρος Βώκος, στη φετινή έκθεση θα συμμετάσχουν συνολικά 2.217 εκθέτες από 83 χώρες, ενώ περισσότεροι από 40.000 επαγγελματίες της ναυτιλιακής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο αναμένεται να δώσουν το «παρών», επιβεβαιώνοντας τη διεθνή εμβέλεια και τη στρατηγική σημασία της διοργάνωσης για τον κλάδο.

Ιδιαίτερα σημαντικό εκτιμάται και το οικονομικό αποτύπωμα των «Ποσειδωνίων», καθώς το άμεσο και έμμεσο όφελος για την ελληνική οικονομία υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της χώρας ως διεθνούς ναυτιλιακού κόμβου.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία και τη διεθνή συζήτηση για την απανθρακοποίηση να διαμορφώνουν το νέο τοπίο για τη ναυτιλία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα «Ποσειδώνια 2026» αναμένεται να λειτουργήσουν ως κομβικό φόρουμ διαλόγου για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Ισχυρή θα είναι και η διεθνής εκπροσώπηση, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 23 εθνικών περιπτέρων. Ξεχωρίζει η ενισχυμένη παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επιστροφή της Γερμανίας και της Ιταλίας έπειτα από πολυετή απουσία. Παράλληλα, στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν όλες οι χώρες με ναυτιλιακά συμφέροντα από τον Περσικό Κόλπο, παρά τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί εξαιτίας των περιφερειακών εξελίξεων.

Το πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων αναμένεται επίσης διευρυμένο, καθώς έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 70 συνέδρια και εξειδικευμένα σεμινάρια. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει συζήτηση για τις προοπτικές αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας στην ποντοπόρο ναυτιλία, ένα θέμα που επανέρχεται δυναμικά στον διεθνή διάλογο για το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών.

Το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης αποτυπώνεται και στην παρουσία πολιτικών και θεσμικών εκπροσώπων διεθνούς εμβέλειας. Την έναρξη των εργασιών αναμένεται να σηματοδοτήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στην Αθήνα θα βρεθούν περισσότεροι από δέκα υπουργοί ξένων κυβερνήσεων, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ο Ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών, καθώς και ο πρόεδρος του Παναμά επικεφαλής επίσημης αντιπροσωπείας.

Η έντονη διεθνής παρουσία αντανακλά τη βαρύτητα της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία εξακολουθεί να κατέχει ηγετική θέση διεθνώς, ελέγχοντας περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και περισσότερο από το 60% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, υπογράμμισε ότι οι σύγχρονες απειλές κατά της ναυσιπλοΐας και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις δημιουργούν νέα δεδομένα για την ενεργειακή ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί «δύναμη σταθερότητας» σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης, διαθέτοντας έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως και σημαντική δυναμική στην αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η μετάβαση προς την απανθρακοποίηση απαιτεί «ρεαλισμό, τεχνολογική ωριμότητα και παγκόσμια σύμπλευση», ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του κλάδου.