Και σε όσους έχουν ήδη αποφοιτήσει από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.

Δύο σημαντικές αλλαγές θα περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που θα συζητηθεί σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews αναγνωρίζεται η μαθητεία των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. ως επαγγελματική εμπειρία και δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ειδικότερα, χιλιάδες απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μπορούν με τη νέα ρύθμιση να αναγνωρίσουν το χρόνο μαθητείας ως επαγγελματικής εμπειρίας για σκοπούς αδειοδότησης, πιστοποίησης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Η παρέμβαση επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλοί απόφοιτοι επαγγελματικών σχολών, καθώς μέχρι σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις υποχρεώνονταν να επαναλάβουν πρακτική άσκηση ή να συγκεντρώσουν εκ νέου προϋπηρεσία, παρότι είχαν ήδη αποκτήσει ουσιαστική εμπειρία μέσω της μαθητείας τους.

Με τη νέα πρόβλεψη, ο χρόνος μαθητείας που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της φοίτησης μπορεί πλέον να συνυπολογίζεται, εφόσον είναι συναφής με το αντικείμενο της επαγγελματικής άδειας ή της πιστοποίησης που απαιτείται. Αυτό σημαίνει ότι, όταν προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος πρακτικής άσκησης ή επαγγελματικής εμπειρίας μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι θα καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τον υπολειπόμενο χρόνο, εφόσον υπάρχει.

Η ρύθμιση καλύπτει τόσο περιπτώσεις απόκτησης, επέκτασης ή αναβάθμισης επαγγελματικών αδειών όσο και συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης. Παράλληλα, αφορά ειδικότητες όπου η πρακτική εμπειρία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επαγγελματική δραστηριοποίηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεταξύ των ειδικοτήτων που αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα περιλαμβάνονται οι βοηθοί γενικής νοσηλείας, οι βοηθοί φαρμακείου, καθώς και τεχνικές ειδικότητες που σχετίζονται με άδειες τεχνιτών οχημάτων και συναφών επαγγελμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η ρύθμιση εφαρμόζεται όχι μόνο στους νέους αποφοίτους αλλά και σε όσους έχουν ήδη αποφοιτήσει από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως του χρόνου αποφοίτησής τους. Έτσι, η δυνατότητα αναγνώρισης της μαθητείας επεκτείνεται και σε παλαιότερους αποφοίτους που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν θεσμικά την εργασιακή εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Παράλληλα προτεινόμενη ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας εισάγει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας, όταν στον τόπο κατοικίας ή εργασίας του εργαζομένου δεν λειτουργεί αρμόδια υπηρεσία.

Η αλλαγή αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πρακτικό εμπόδιο που συχνά αποθάρρυνε τους εργαζομένους από την προσφυγή στη διαδικασία: την ανάγκη φυσικής παρουσίας, που συνεπαγόταν μετακινήσεις, απώλεια χρόνου και επιπλέον οικονομικό κόστος.

Η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας προβλέπεται σε νέα προτεινόμενη ρύθμιση του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τη διευκόλυνση των εργαζομένων που δεν έχουν πρόσβαση σε αρμόδια υπηρεσία στον τόπο κατοικίας ή εργασίας τους.

Η ρύθμιση εισάγει τη δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση στις διαδικασίες εξέτασης εργατικών διαφορών, σε περιπτώσεις όπου δεν λειτουργεί τοπική υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει πρακτικές δυσκολίες οι οποίες συχνά λειτουργούσαν αποτρεπτικά για τους εργαζομένους, καθώς απαιτούσαν φυσική παρουσία, μετακινήσεις, απώλεια χρόνου και πρόσθετο οικονομικό κόστος.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε άλλη περιοχή. Η πρόβλεψη αφορά κυρίως εργαζόμενους που κατοικούν ή εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιοχές όπου δεν υπάρχει αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί πρόταση της Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, η οποία συζητήθηκε στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πρόταση έγινε αποδεκτή από όλες τις πλευρές.

Η ουσία της νέας διάταξης εστιάζει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των εργαζομένων στους μηχανισμούς διοικητικής προστασίας των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Μέσω της εξ αποστάσεως συμμετοχής περιορίζονται γεωγραφικά και πρακτικά εμπόδια που μέχρι σήμερα δυσχέραιναν τη συμμετοχή εργαζομένων στις σχετικές διαδικασίες.