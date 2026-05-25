Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι φόροι εισοδήματος, οι οποίοι απέφεραν συνολικά 7,086 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι υπολείπονται κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού.

Οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ κράτησαν τα πρωτεία στα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο τετράμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα των δημοσίων εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου, ο ΦΠΑ απέφερε 9,998 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μάλιστα υπέρβαση κατά 559 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ακόμη και χωρίς την επίδραση των ειδικών συναλλαγών που συνδέονται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, τα έσοδα από ΦΠΑ παρέμειναν αυξημένα κατά 253 εκατ. ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι φόροι εισοδήματος, οι οποίοι απέφεραν συνολικά 7,086 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι υπολείπονται κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού. Από αυτά, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κινήθηκε καλύτερα των προβλέψεων, με υπέρβαση κατά 51 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων παρουσίασε υστέρηση 112 εκατ. ευρώ και οι λοιποί φόροι εισοδήματος ήταν χαμηλότεροι κατά 124 εκατ. ευρώ.

Τρίτη μεγαλύτερη πηγή φορολογικών εσόδων αναδείχθηκαν οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ), με εισπράξεις 2,024 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η κατηγορία εμφάνισε σημαντική απόκλιση από τον στόχο, καθώς τα έσοδα ήταν μειωμένα κατά 181 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν οι φόροι ακίνητης περιουσίας, που απέφεραν 1,314 δισ. ευρώ και κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα από τον στόχο κατά 20 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εικόνα του τετραμήνου δείχνει ότι η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων στηρίχθηκε κυρίως στην κατανάλωση, καθώς ο ΦΠΑ κάλυψε σχεδόν το 44% των συνολικών φορολογικών εσόδων, τα οποία ανήλθαν σε 22,664 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι φόροι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την κατανάλωση καυσίμων κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις, περιορίζοντας τη συνολική δυναμική των εισπράξεων.

Συνολικά, οι τέσσερις βασικές φορολογικές κατηγορίες απέφεραν πάνω από 20,4 δισ. ευρώ στο πρώτο τετράμηνο του έτους, με τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος να αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα τρία τέταρτα των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο τετράμηνο του 2026 κατέγραψε υπεραπόδοση, καθώς το ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 1,887 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 909 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα κινήθηκε οριακά υψηλότερα και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν είχε καταγραφεί πλεόνασμα 1,85 δισ. ευρώ.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα στο πρωτογενές αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,185 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά σχεδόν 2,9 δισ. ευρώ τον στόχο του προϋπολογισμού για πρωτογενές πλεόνασμα 2,298 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, το πρωτογενές πλεόνασμα εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένο από τα 5,148 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι μέρος της υπέρβασης συνδέεται με ετεροχρονισμούς πληρωμών και πρόωρες εισροές εσόδων. Ειδικότερα, αφαιρώντας μετατοπίσεις πληρωμών ύψους 1,039 δισ. ευρώ για εξοπλιστικά, επενδυτικές δαπάνες και μεταβιβάσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και έκτακτες εισπράξεις όπως τα 884 εκατ. ευρώ από την έβδομη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα 461 εκατ. ευρώ πρόσθετων εσόδων του ΠΔΕ και τα 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, η πραγματική υπέρβαση έναντι των στόχων περιορίζεται στα 368 εκατ. ευρώ.