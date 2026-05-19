Ο κύκλος εργασιών της Aegean σημείωσε αύξηση 5% σε σχέση με τα 306 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου

Η AEGEAN κατέγραψε αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ωστόσο έκλεισε την περίοδο με σημαντικά διευρυμένες ζημιές μετά φόρων, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις αρνητικές συναλλαγματικές αποτιμήσεις αλλά και στις πιέσεις που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αυξημένο κόστος καυσίμων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το πρώτο τρίμηνο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 320,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με τα 306 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Παράλληλα, τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6%, φτάνοντας τα 46,6 εκατ. ευρώ από 43,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική της επιβατικής κίνησης και της ζήτησης για αεροπορικές μετακινήσεις.

Η επιβατική κίνηση του ομίλου ανήλθε σε 3,23 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4% σε ετήσια βάση, με την αύξηση να ακολουθεί την επέκταση της διαθέσιμης χωρητικότητας. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 80,8%, διατηρώντας υψηλά επίπεδα παρά τη διεύρυνση του δικτύου και των προσφερόμενων θέσεων. Στο δίκτυο εσωτερικού καταγράφηκε ισχυρότερη ανάπτυξη, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται κατά 8% και να φτάνει τα 1,27 εκατ. επιβάτες, ενώ στο εξωτερικό η αύξηση περιορίστηκε στο 2%, με συνολικά 1,96 εκατ. επιβάτες.

Παρά την επιχειρησιακή ανάπτυξη, η τελική γραμμή του ισολογισμού επιβαρύνθηκε σημαντικά. Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα 28,3 εκατ. ευρώ από 7,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Η εταιρεία αποδίδει τη μεταβολή κυρίως στις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους 8,1 εκατ. ευρώ, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχε καταγράψει θετικό αποτέλεσμα 8,3 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση σημειώνει επίσης ότι ο Μάρτιος επηρεάστηκε από την προσωρινή αναστολή πτήσεων προς αγορές της Μέσης Ανατολής, καθώς και από την άνοδο των τιμών καυσίμων, παράγοντες που περιόρισαν τις επιδόσεις του μήνα. Ωστόσο, η θετική εικόνα των δύο πρώτων μηνών του έτους λειτούργησε εξισορροπητικά, επιτρέποντας στον όμιλο να διατηρήσει ανοδική πορεία σε έσοδα και λειτουργική κερδοφορία.

Στο μέτωπο του κόστους, οι μεγαλύτερες πιέσεις προήλθαν από τις δαπάνες συντήρησης αεροσκαφών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12% στα 40,2 εκατ. ευρώ, τις παροχές προσωπικού που ενισχύθηκαν κατά 13% στα 49,3 εκατ. ευρώ, αλλά και από το κόστος δικαιωμάτων ρύπων, το οποίο σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας τα 16,6 εκατ. ευρώ από 8,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αντίθετα, οι δαπάνες καυσίμων υποχώρησαν οριακά στα 67,8 εκατ. ευρώ.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η AEGEAN συνέχισε την ανανέωση του στόλου της, παραλαμβάνοντας δύο νέα αεροσκάφη A321neo μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Συνολικά, εντός των πρώτων εννέα μηνών του 2026 προβλέπεται να ενταχθούν στον στόλο επτά αεροσκάφη του ίδιου τύπου, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική του ομίλου.

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση, ολοκληρώνοντας στις 12 Μαρτίου την αποπληρωμή κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 462,1 εκατ. ευρώ από 664,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 624,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 891,6 εκατ. ευρώ, παρά τη σημαντική αποπληρωμή χρέους.

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, ανέφερε σχετικά: «Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το επακόλουθο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επιβαρύνουν σημαντικά τις τιμές των καυσίμων διαμορφώνοντας ένα δύσκολο περιβάλλον για το σύνολο του αεροπορικού κλάδου κατά τη διάρκεια του 2026. Στην AEGEAN διατηρούμε την ευελιξία στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, με στόχο να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στο λειτουργικό μας αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη θέση μας στην αγορά αλλά και τις ανάγκες των επιβατών μας.

Η επίδραση του αυξημένου κόστους καυσίμων θα είναι εντονότερη κατά τη διάρκεια των μηνών του δευτέρου τριμήνου. Είναι σημαντικό, όμως, να σημειωθεί ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί στους καταναλωτές η ενεργειακή κρίση, η ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο δείχνει αρκετά ανθεκτική.

Παρά τις δυσκολίες του 2026, παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της AEGEAN. Η συνεπής επένδυση σε σύγχρονο στόλο νέας γενιάς, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση, η αποδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής και κυρίως η ποιότητα και εξέλιξη των ανθρώπων μας, μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις και να συνεχίζουμε απρόσκοπτα την αναπτυξιακή μας πορεία».

