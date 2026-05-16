Η υψηλότερη φορολογική συνέπεια καταγράφηκε στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, με το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών να φτάνει το 87,63%, ενώ τον Μάρτιο ξεπέρασε το 93%.

Δύο στα δέκα ευρώ φόρων δεν εισπράχθηκαν εμπρόθεσμα το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρά τα υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης που κατέγραψε η Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των δεικτών απόδοσης.

Το συνολικό ποσοστό έγκαιρων πληρωμών για ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και φόρο ακίνητης περιουσίας διαμορφώθηκε στο 80,92%, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν το 19% των φορολογικών υποχρεώσεων δεν καταβλήθηκε εντός προθεσμίας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στον ΦΠΑ εισπράχθηκαν εμπρόθεσμα 4,76 δισ. ευρώ από συνολικές οφειλές 5,88 δισ. ευρώ, με το ποσοστό συμμόρφωσης να φτάνει το 80,87%. Η καλύτερη επίδοση καταγράφηκε τον Μάρτιο, όταν το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών ανήλθε στο 85,81%.

Χαμηλότερα κινήθηκε η συμμόρφωση στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπου το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής διαμορφώθηκε στο 73,18%, καθώς από οφειλές ύψους 1,36 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν εγκαίρως περίπου 998 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, η υψηλότερη φορολογική συνέπεια καταγράφηκε στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, με το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών να φτάνει το 87,63%, ενώ τον Μάρτιο ξεπέρασε το 93%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον φόρο ακίνητης περιουσίας, οι εμπρόθεσμες πληρωμές ανήλθαν σε 442,79 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών οφειλών 573,70 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό συμμόρφωσης να περιορίζεται στο 77,18%, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση τον Μάρτιο.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ποσοστά φορολογικής συμμόρφωσης εμφανίζονται αισθητά υψηλότερα σε σχέση με την εικόνα που καταγράφεται στην Ελλάδα για τις εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «κενό ΦΠΑ» (VAT gap), ο μέσος όρος απωλειών εσόδων στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 9,5% το 2023, που σημαίνει ότι περίπου 9 στα 10 ευρώ ΦΠΑ εισπράττονται κανονικά και εγκαίρως από τα κράτη-μέλη.

Οι καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη καταγράφηκαν στην Αυστρία με κενό μόλις 1%, στη Φινλανδία με 3% και στην Πορτογαλία με 3,6%, ενώ στον αντίποδα η Ρουμανία παρέμεινε τελευταία με απώλειες που έφτασαν το 30% των δυνητικών εσόδων από ΦΠΑ.