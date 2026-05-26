Να ακούσουμε ο ένας τον άλλο, να μιλήσουμε μεταξύ μας, να διαμορφώσουμε μαζί ένα πλειοψηφικό σχέδιο για την προοδευτική και πατριωτική διακυβέρνηση της χώρας, και όχι απλώς για τη διαχείριση της αντιπολίτευσης.

Αυτές τις μέρες όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Θησείο και στην παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα πολιτικό γεγονός προτού ακόμη συμβεί. Αναρωτιούνται πολλοί τι είναι αυτό που προκαλεί τέτοιο ενδιαφέρον. Αλλά πόσους θα ενδιέφερε εάν ήταν απλώς άλλη μια κομματική εκδήλωση; Πόσους θα συγκινούσε εάν ήταν η ανακοίνωση ενός ακόμη κομματικού μηχανισμού;

Δεν είναι, όμως. Είναι η στιγμή της δημιουργίας ενός χώρου που έχει ανάγκη η κοινωνία για να εκφραστεί. Για να εκφράσει τις προσδοκίες της αλλά και τις ανησυχίες της. Για να ανταλλάξει ιδέες, να αναζητήσει προτάσεις και να ενώσει δυνάμεις.

Είναι η αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα, που έχει ανάγκη ο κόσμος της Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας, της Οικολογίας, για να απεγκλωβιστεί από τα ψευτοδιλήμματα. Για να ξεφύγει από τους μικροεγωισμούς, τις αντεγκλήσεις και τη μιζέρια που δεν επιτρέπει στην κοινωνική αντιπολίτευση να πάρει μια δυνατή πολιτική μορφή.

Γιατί αυτό είναι που έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία: την ώθηση να κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα προς το αύριο. Να ξεκολλήσουμε από τη στασιμότητα και τον συμβιβασμό με μια ζωή με χαμηλές απαιτήσεις.

Δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε άλλο με το άγχος ότι όσο και αν δουλεύεις, δεν βγαίνει ο μήνας. Με τον κατώτατο μισθό και την επισφάλεια, που έχει γίνει κανόνας στην αγορά εργασίας. Με την υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους που αναγκάζει τους πολίτες να στραφούν στην πανάκριβη ιδιωτική υγεία και παιδεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κοινωνία δεν συμβιβάζεται άλλο με την «οικονομία της καφετέριας και του voucher» ούτε με τον ευτελισμό των θεσμών, τη διαφθορά και την προνομιακή μεταχείριση για τα «δικά μας παιδιά» σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας. Με την αδυναμία των νέων ανθρώπων να χαράξουν μια ζωή με ασφάλεια και ευημερία, να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο που αγαπούν.

Αυτό είναι το καινούριο που φέρνει ο νέος φορέας. Φέρνει στο προσκήνιο τη συλλογικότητα, την αισιοδοξία και την προοπτική, τη μεγάλη κοινωνική παράταξη που απλώνεται από το Κέντρο έως την Αριστερά. Βάζει μπροστά ιδέες και προτάσεις για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με κοινωνική δικαιοσύνη και καινοτομία, με εργασιακή αξιοπρέπεια, με λύσεις στο πρόβλημα της στέγασης, με θωράκιση του κράτους πρόνοιας και των δημοκρατικών θεσμών. Και δίνει το σήμα ότι όλες και όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος στον παλαιοκομματισμό της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, στην προσβολή της δημοκρατίας, στην αδιαφορία για τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Δεν είναι λοιπόν ένα ακόμη κόμμα που έρχεται να προστεθεί στα πολλά κόμματα της κατακερματισμένης αντιπολίτευσης. Είναι ένα κάλεσμα να πάρει τον λόγο η κοινωνία. Να ακούσουμε ο ένας τον άλλο, να μιλήσουμε μεταξύ μας, να διαμορφώσουμε μαζί ένα πλειοψηφικό σχέδιο για την προοδευτική και πατριωτική διακυβέρνηση της χώρας, και όχι απλώς για τη διαχείριση της αντιπολίτευσης.

Πάνω απ’ όλα, πιστεύω ότι φέρνει σε όλους και όλες μας τη σιγουριά ότι μπορούμε να πετύχουμε μια μεγάλη ανανέωση και επανεκκίνηση της πολιτικής, με όρους κοινωνίας. Να κάνουμε ένα μεγάλο restart που θα ανταποκρίνεται στην εποχή μας και στη γενιά μας.

(Η Κατερίνα Μπέρδου είναι δικηγόρος)