Οι τιμές του πετρελαίου άνοιξαν με μεικτά πρόσημα την Τρίτη, καθώς οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν και τα αντικρουόμενα μηνύματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης διατήρησαν την αβεβαιότητα στις αγορές και αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 2% στις ασιατικές συναλλαγές, φτάνοντας στα 98,26 δολάρια ανά βαρέλι για τα συμβόλαια Ιουλίου. Αντίθετα, το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 5,1%, διαμορφούμενο στα 91,73 δολάρια ανά βαρέλι.

Η απόκλιση μεταξύ αποδίδεται στη διαφορετική έκθεσή τους στους γεωπολιτικούς κινδύνους της περιοχής.

Το Μπρεντ επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα από οποιαδήποτε απειλή για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το αμερικανικό αργό αντανακλά περισσότερο τις συνθήκες προσφοράς στις ΗΠΑ, όπου τα αποθέματα αυξάνονται τις τελευταίες εβδομάδες.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» στο νότιο Ιράν, στοχεύοντας σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν την ανάπτυξη ναρκών, καθώς και θέσεις εκτόξευσης πυραύλων. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούσαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται σε ιρανικές δυνάμεις.

Παράλληλα, οι ειρηνευτικές προσπάθειες παραμένουν εύθραυστες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι προέτρεψε τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ για την εξομάλυνση των σχέσεων αραβικών κρατών με το Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν καλά», ωστόσο προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επανέλθουν σε στρατιωτικές ενέργειες εάν οι συνομιλίες καταρρεύσουν. «Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία για όλους ή δεν θα υπάρξει καθόλου συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, η ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS προειδοποίησε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου εμφανίζει αυξανόμενα σημάδια πίεσης, καθώς τα αποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται λόγω των συνεχιζόμενων διαταραχών στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την τράπεζα, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν συνολικά κατά 246 εκατ. βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ οι σωρευτικές απώλειες παραγωγής ενδέχεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. βαρέλια έως τα τέλη Μαΐου.

Η UBS εκτιμά ότι η έντονη απομείωση των αποθεμάτων υποδηλώνει πως η αγορά παραμένει «σημαντικά ελλειμματική», με τα χερσαία αποθέματα αργού και διυλισμένων προϊόντων να υποχωρούν, την ώρα που οι ποσότητες πετρελαίου που αποθηκεύονται σε δεξαμενόπλοια αυξάνονται λόγω ανακατεύθυνσης αμερικανικών εξαγωγών προς την Ασία.