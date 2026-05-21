Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται σταθεροποιητικά στις διεθνείς αγορές, με το αργό πετρέλαιο (WTI) να ενισχύεται κατά 0,68% και να διαμορφώνεται στα 98,93 δολάρια το βαρέλι και το Μπρεντ να διαμορφώνεται στα 105,61 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας κέρδη 0,59 δολαρίων ή 0,56%.

Η σταθεροποίηση έρχεται μετά τη χθεσινή έντονη πτώση άνω του 5,6% και για τα δύο συμβόλαια, που τα οδήγησε στα χαμηλότερα επίπεδα άνω της μίας εβδομάδας. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται στο τελικό στάδιο, συνοδευόμενες ωστόσο από προειδοποιήσεις για περαιτέρω επιθέσεις σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας.

«Η αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, με τους επενδυτές να διατηρούν υψηλές προσδοκίες ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης προχωρούν», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους. Όπως επισήμαναν, παρόμοιες προσδοκίες στο παρελθόν δεν οδήγησαν σε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προχώρησε σε νέες κινήσεις ενίσχυσης του ελέγχου της στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, μέσω του οποίου πριν από τη σύγκρουση διακινούνταν ποσότητες πετρελαίου και LNG που αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Το Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας «Αρχής Στενών Περσικού Κόλπου», προαναγγέλλοντας την επιβολή «ελεγχόμενης ναυτιλιακής ζώνης» στην περιοχή. Τα Στενά έχουν ουσιαστικά κλείσει μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ που πυροδότησαν τη σύγκρουση στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ παρά την εκεχειρία του Απριλίου οι περιορισμοί στη διέλευση πλοίων συνεχίζονται.

Οι απώλειες προσφοράς από τη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει πολλές χώρες σε ταχεία άντληση αποθεμάτων, τόσο εμπορικών όσο και στρατηγικών, εντείνοντας τις ανησυχίες για εξάντλησή τους.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA), τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά σχεδόν 10 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη υποχώρηση που έχει καταγραφεί.

Παράλληλα, τα στοιχεία της EIA έδειξαν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώση στα αμερικανικά αποθέματα αργού, ενισχύοντας περαιτέρω τις ανησυχίες για την επάρκεια προσφοράς.