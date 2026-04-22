Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση εμπορίας υλικών οικοδομής στη Νέα Είσοδο Καλαμάτα, αργά το μεσημέρι της Τετάρτης. Η φωτιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν μετά από πολύωρη προσπάθεια να περιορίσουν το μέτωπο και να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Οι φλόγες ξεπήδησαν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης και η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν αποθηκευμένα στον χώρο. 24 πυροσβέστες και 10 οχήματα ρίχθηκαν άμεσα στη μάχη με τις φλόγες. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές καθώς και υδροφόρες του Δήμου.

Για λόγους ασφαλείας είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου προς την Καλαμάτα, με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω της περιοχής του Ασπροχώματος, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Παρότι η φωτιά δεν επεκτάθηκε περαιτέρω, οι ζημιές στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι σημαντικές σύμφωνα με το tharrosnews.gr, καθώς επλήγη μεγάλο μέρος του αποθηκευτικού και λειτουργικού χώρου. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ αναμένεται και επίσημη ενημέρωση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το περιστατικό.

