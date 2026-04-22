Όλοι ακολούθησαν την παραίνεση του πρωθυπουργού να ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους, δηλώνοντας ότι δεν έκαναν κάποια παράνομη πράξη από την οποία να ζημιώθηκε είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το ελληνικό Δημόσιο.

Αθώοι του αίματος της ρουσφετολογίας και των πελατειακών σχέσεων, δήλωσαν και οι 11+2 «γαλάζιοι» βουλευτές, που αναφέρονται στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντίθετα άπαντες υποστήριξαν ότι έδρασαν στο πλαίσιο των πολιτικών τους και καθηκόντων. Αν και οι περισσότεροι το έπαιξαν υπεράνω αποφεύγοντας να ρίξουν τα βέλη τους στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ορισμένοι όπως ο Χαράλαμπος Αθανασίου, πρώην αεροπαγιτης και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης δεν συγκρατήθηκε και καταλόγισε κατάχρηση εξουσίας στους Έλληνες εντεταλμένους της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Το χειροκρότημα

Στα αξιοσημείωτα της συνεδρίασης ότι και οι 13, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Καραμανλής, καταχειροκροτήθηκαν από τους παρισταμένους βουλευτές συναδέλφους τους στην ΝΔ. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι περιπτώσεις του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Μάξιμου Χαρακόπουλου και του νέου κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Η σταση των δύο ερμηνεύτηκε από πολλούς, ως μήνυμα από το Μαξίμου να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, σε μια προσπάθεια να φανεί ότι επισήμως δεν αποδοκιμάζει η κυβερνητική πλειοψηφία την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ο Καραμανλής και η Ζωή

Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία «απολογία» του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος απέδωσε τις επιθέσεις που δέχεται τόσο για τα Τεμπη όσο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη βαριά κληρονομιά του ονόματος του. Ως τον «πιο αθώο πολίτη αυτής της χώρας» παρουσίασε με σαφή δόση ειρωνίας τον Κώστα Καραμανλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζωή Κωσταντόπουλου.

Ο εταίρος πολιτικός αρχηγός που πήρε το λόγο, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι η κ. Κοβέσι, αλλά ότι δεν μπορεί να την ελέγξει.