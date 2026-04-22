«Οι νέοι μιλούν για όσα τους προβληματίζουν στη δική τους γλώσσα» στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Unmute Now»

Τη δική τους παρέμβαση για την ανασυγκρότηση του Προοδευτικού χώρου, ετοιμάζουν νέοι από τη Θεσσαλονίκη. Η πρωτοβουλία «Unmute Now» διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Οι νέοι μιλούν για όσα τους προβληματίζουν στη δική τους γλώσσα», τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 19:00, στο We και με ώρα προσέλευσης.

Πρόκειται για μια κίνηση η οποία έρχεται σε συνέχεια της «Πρωτοβουλίας πολιτών για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου, στη συμπρωτεύουσα, με τη συμμετοχή και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε πάρει τον λόγο χαιρετίζοντας τη συγκεκριμένη κίνηση.

Οι βασικοί πυλώνες συζήτησης αφορούν τη δημόσια υγεία κι εκπαίδευση, το brain drain, τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που στην πλειοψηφία τους εργάζονται, το AI, το περιβάλλον, το πως είναι να δουλεύεις “delivery”, τον πολιτισμό, την αναπηρία, τον αθλητισμό και τη διαπολιτισμικότητα.

Αναλυτικά το κείμενο της πρωτοβουλίας «Unmute Now»

Ήδη από την επιτυχημένη εκδήλωση της Πρωτοβουλίας πολιτών για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου (6η Μαρτίου) στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, η σκυτάλη φάνηκε να περνάει στους νέους που τοποθετήθηκαν για μείζονα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση χωρίς να αφουγκραστεί όσα τους απασχολούν.

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 19:00 στο We (Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου 3) οι νέοι παίρνουν τον λόγο και παρουσιάζουν όσα οι ίδιοι βιώνουν, βάζοντας στο τραπέζι τη δική τους “ατζέντα”.

9+1 μικρές ιστορίες θα ειπωθούν αγγίζοντας τις ευαίσθητες χορδές νέων και μεγαλύτερων που θα βρεθούν στην αίθουσα, χωρίς φίλτρα και προσπάθεια ωραιοποίησης. Αρκετές θα απαντούν μάλιστα στο ερώτημα: “τι μπορούμε να αλλάξουμε”;

Ανάμεσα στις τοποθετήσεις θα υπάρξει dj set κι άλλες εκπλήξεις, ώστε η η ενέργεια να “μετακινείται” χωρίς να χάνεται, με στόχο να μικρύνουν οι αποστάσεις και να αναπτυχθεί μία αίσθηση εγγύτητας, κοινότητας

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις προτάσεις του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα ζητήματα που θα ακουστούν στην εκδήλωση και θα ακολουθήσει ένα socializing drinking, προκειμένου να γίνει μία γνωριμία μεταξύ των παρευρισκόμενων στο We.

Ομιλητές:

1) Μίλτος Τόσκας - Φαρμακοποιός, MSc Φαρμακευτική Τεχνολογία και Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Κριτικός Κινηματογράφου, δημοσιογράφος, εκπαιδευτικός. Εισαγωγήπαρουσίαση.

2) Θεοδώρα Μπλέτα - Απόφοιτος Νοσηλευτικής και τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (σχολικός νοσηλευτής) - Δημόσια υγεία και παιδεία

3) Άντζελα Καλλούλι - Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων στη Γερμανία, πληροφορική στην Ελλάδα - brain drain, επιστροφή στην πατρίδα και επόμενη ημέρα.

4) Γιάννης Χριστοδουλίδης - φοιτητής Βιολογίας, διαχείριση social media. AI και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

5) Στέλλα Αποστολάκη - φοιτήτρια σχολής Θεάτρου. Τέχνες και Πολιτισμός

6) Εύη Κατέλα - φοιτήτρια σχολής Πολιτικών Επιστημών. Καθημερινές δυσκολίες ενός φοιτητή

7) Βιργινία Βαρβετιάν - απόφοιτος τεχνικών σχολών ΔΥΠΑ (πρώην ΟΕΑΔ) με ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου.

8) Σταυρούλα Παπαευθυμίου - απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, MSc μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία και στην Ειδική Αγωγή. Δυσκολίες ενός εκπαιδευτικού και ψυχολογική διάσταση της κατάστασης.

9) Σπύρος Αγγέλου - Διδάκτωρ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού. Αθλητισμός κι αναπηρία