Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση δήθεν πληροφοριών που ανεξέλεγκτα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έγραψε η 23χρονη Αλίκη Καραμανλή, κόρη της Νατάσας Παζαΐτη και του Κώστα Καραμανλή.

Με μια λιτή τοποθέτηση της μέσω Instagram Story, η Αλίκη Καραμανλή, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, θέλησε να βάλει τέλος στα δημοσιεύματα και τις φήμες που τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στα social media και αφορούν την προσωπική της ζωή.

Η 23χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα δημοσιεύματα ή αναρτήσεις, ξεκαθαρίζει ότι οι πληροφορίες που διακινήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέφερε: «Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνω με έκπληξη, ότι κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν την προσωπική μου ζωή συνοδευόμενα, μάλιστα, από υποτιθέμενες λεπτομέρειες και δηλώσεις που ποτέ δεν έγιναν. Επειδή, έχω λάβει μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και ερωτήσεων από ανθρώπους, που καλόβουλα πίστεψαν αυτές τις αναρτήσεις, αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη «είδηση» είναι απολύτως ψευδής.

Είναι βέβαιο, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση δήθεν πληροφοριών που ανεξέλεγκτα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ώστε να μην αναπαράγεται περιεχόμενο χωρίς προηγουμένως να έχει επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Αλίκη».