Την εκλογική... αχίλλειο πτέρνα της κυβέρνησης «χτύπησε» ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ με την επιστολή του προς τον πρωθυπουργό - Το παρασκήνιο της μη διαγραφής του.

Υπό κανονικές συνθήκες τον Φεύγα θα τον είχε «φύγει» η Ν.Δ. από χθες... Την ίδια ώρα που ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του κόμματος είχε την έμπνευση να αναρτήσει στο Facebook την επίμαχη επιστολή του προς τον Κ. Μητσοτάκη.

Με την οποία του ζήτησε να αναλάβει τρεις προεκλογικές πρωτοβουλίες: Να καταργήσει τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, να άρει την διαγραφή Σαμαρά και να καταργήσει την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Αποδόμησε και το προεκλογικό αφήγημα της Ν.Δ.

Στην επιστολή «Φεύγα» υπήρχε και η απαραίτητη επισήμανση ότι αν δεν αναληφθούν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μπορεί τα εκλογικά αποτελέσματα να μην είναι καλά για την Ν.Δ. Αφού όπως αναφέρει στην επιστολή του: «Η επόμενη νίκη της Ν.Δ. δεν θα κριθεί μόνο από το έργο που έχει παραχθεί». Αποδομώντας και το βασικό προεκλογικό επιχείρημα του Μαξίμου. Ότι , δηλαδή, οι ψηφοφόροι της θα την κρίνουν από το έργο της και μόνον.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός σε κυβέρνηση και κόμμα

Μαξίμου και κόμμα μόλις είδαν την επιστολή έμειναν με το στόμα ανοικτό.

Ένας λόγος παραπάνω που το πρωτοκλασάτο κομματικό στέλεχος θεωρείται ακραιφνής Μητσοτακικός!

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Με τις πληροφορίες του Dnews να θέλουν τον πρωθυπουργό να είναι έξαλλος με τον Β. Φεύγα.

Ο Β. Φεύγας «δικαίωσε» τους Σαμαρά και Καραμανλή

Διότι πολύ απλά ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ν.Δ. με τα επιχειρήματα του «νομιμοποίησε» πλήρως την κριτική Σαμαρά και Καραμανλή έναντι του πρωθυπουργού. Και τους «δικαίωσε». Τον δε Σαμαρά, διπλά. Και για την διαγραφή του και για τον γάμο των ομόφυλων... Ενδεχομένως και για το νέο κόμμα που ετοιμάζει. Αν δε ο κ. Φεύγας είχε προσθέσει και το σκάνδαλο των υποκλοπών η επιχειρηματολογία του θα ήταν απόλυτα ταυτισμένη με αυτή των δύο πρωθυπουργών.

Και μαζί με τους πρώην πρωθυπουργούς ο Β. Φεύγας «δικαίωσε» και όλους τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους της Ν.Δ. Που δεν συγχωρούν στην κυβέρνηση την ιδεολογική αλλοίωση του κόμματος.

Ομολογία εσωκομματικής ρήξης

«Η μάχη θα κριθεί από την ικανότητά μας να δώσουμε στους πολίτες ένα νέο λόγο να εμπιστευθούν ξανά τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Για να μπορέσουν όμως οι πολίτες να ακούσουν το νέο λόγο θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό» είπε ο Γραμματέας Στρατηγικής της Ν.Δ. περιγράφοντας γλαφυρά την ψυχική απόσταση που χωρίζει σήμερα το Μαξίμου από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Ν.Δ.

Το μάδημα της ..μαργαρίτας για την διαγραφή του

Και το ερώτημα στο οποίο έπρεπε να απαντήσει κόμμα και κυβέρνηση – μετά την διαπιστωμένη ζημιά που έκανε ο κ. Φεύγας στο αφήγημα της κυβέρνησης - ήταν : «Τον κρατάμε ή τον διαγράφουμε;».

Τον κρατάμε με μισή καρδιά ήταν η απάντηση. Λόγω ανάγκης. Διότι η διαγραφή του Β. Φεύγα θα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στη ΝΔ. «Ενδεχομένως και να τον ηρωοποιούσε» όπως έλεγαν κομματικά στελέχη.

Μένει για να μην ηρωποιηθεί

Το ύφος και η διάθεση απαξίωσης του όλου θέματος από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη στο briefing ήταν ενδεικτική της αμηχανίας της κυβέρνησης. «Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μία επιστολή του κ. Φεύγα τη Ν.Δ. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης».

Που οφείλεται, όμως, το στρατηγικό... ξέσπασμα του Β. Φεύγα και τι συνομολογεί;

Το παρασκήνιο

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος ο κ. Φεύγας ήθελε απλώς να ανεβάσει τις «μετοχές» του και να προβληθεί καθώς θα είναι υποψήφιος με τη Ν.Δ στην Αιτωλοακαρνανία. «Ποιος τον ήξερε πριν από την επιστολή; Τώρα τον έμαθαν όλοι» έλεγαν. Και η αλήθεια είναι ότι στην επίμαχη επιστολή ο κ. Φεύγας έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος στην διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την Αιτωλοακαρνανία.

Μαρτύρησε αυτό που προβληματίζει όλους στη Ν.Δ.

Ακόμη κι έτσι, το ερώτημα παραμένει. Πως πήρε τέτοιο ρίσκο ένα επιφανές κομματικό στέλεχος; Διότι πολύ απλά μετέφερε δημόσια αυτά που συνομολογούν όλοι ανεξαιρέτως στην κυβέρνηση και στο κόμμα πίσω από κλειστές πόρτες. Ότι, δηλαδή , ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια αποδείχθηκε κομματικά καταστροφικός. Ότι το κόμμα Σαμαρά μοιάζει με εκλογικό εφιάλτη για τη Ν.Δ. Και ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πάρει οριστικό διαζύγιο από τη Ν.Δ. μετά την τεκμαρτή φορολόγηση τους.

Εξ ου και ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε σε συνέντευξη του στα parapolitika ότι τα όποια ενδοκυβερνητικά ζητήματα τα συζητάει απευθείας με τον πρωθυπουργό.