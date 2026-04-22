«Οι εξαγγελίες για το ιδιωτικό χρέος αποτελούν εμπαιγμό για τους υπερχρεωμένους συμπολίτες μας, αφού για να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων πρέπει να αποδείξουν ότι δεν το έχουν ανάγκη!»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις οικονομικών μέτρων από τον πρωθυπουργό. Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες αποτελούν «ημίμετρα» και εντάσσονται σε μια προσπάθεια του πρωθυπουργού να βρει διέξοδο από το πολιτικό αδιέξοδο, αξιοποιώντας το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα. Όπως σημειώνεται, τα μέτρα κρίνονται καθυστερημένα και κινούνται στη «γνωστή αποσπασματική λογική επιδομάτων», τα οποία καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος της απώλειας αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ «Η επέκταση της επιδότησης μόνο του diesel κατά 20 λεπτά και μόνο για τον μήνα Μάιο είναι μια εμβαλωματική επιλογή. Η κυβέρνηση αποφεύγει να πει ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιλέξει και τη μείωση των φόρων στα καύσιμα — πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την περίοδο της κρίσης. Έτσι, η κρατική κερδοσκοπία προστίθεται στον πληθωρισμό που διαβρώνει το διαθέσιμο εισόδημα.

Το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου, ακόμη και μετά την αύξηση της περιμέτρου των ωφελουμένων, κινδυνεύει να αποδειχθεί ατελέσφορο, τη στιγμή που το 2025 τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν με τριπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όσο για την έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ, αυτή απέχει πολύ από την ανάγκη για μια συγκροτημένη πολιτική μόνιμων παρεμβάσεων για το δημογραφικό, όπως αυτή που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Αντίστοιχα, οι άπαξ παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους υπολείπονται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών τους. Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί για την επαναφορά ενός νέου ΕΚΑΣ, που θα στηρίξει 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους — μια ουσιαστική και μόνιμη παρέμβαση. Ειδικά οι εξαγγελίες για το ιδιωτικό χρέος αποτελούν εμπαιγμό για τους υπερχρεωμένους συμπολίτες μας, αφού για να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων πρέπει να αποδείξουν ότι δεν το έχουν ανάγκη! Η μόνη βιώσιμη λύση για το ιδιωτικό χρέος είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η πάγια ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα συνεκτικό και αξιόπιστο σχέδιο για την ανάταξη της οικονομίας και της κοινωνίας.

Στον αντίποδα των συντηρητικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπει τον πολίτη σαν πελάτη, προτείνει μια προοδευτική πολιτική που αντιμετωπίζει τις ανισότητες στη ρίζα τους και αποκαθιστά τη σχέση οικονομίας και κοινωνίας. Τέλος, θυμίζουμε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι τα πρωτογενή υπερπλεονάσματα-μαμούθ, όπως το 4,9% του ΑΕΠ — πολύ πάνω από τον στόχο του 3,7% για το 2025, που επιβεβαίωσε η Eurostat — δεν συνιστούν κυβερνητική επιτυχία. Αποτελούν ομολογία αποτυχίας οικονομικού σχεδιασμού, το κόστος της οποίας συνεχίζουν να πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες — και ειδικά οι μικρομεσαίοι και οι ευάλωτοι — οι οποίοι επιβαρύνονται καθημερινά με τον «φόρο πληθωρισμού» μέσω των βαρύτερων έμμεσων φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

