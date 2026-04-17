Μια μπαλάντα στα γαλλικά το νέο τραγούδι της Σελίν Ντιόν.

Η Σελίν Ντιόν έκανε το επόμενο βήμα της μεγάλης επιστροφής της, καθώς κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, ενόψει των συναυλιών της στο Παρίσι το ερχόμενο φθινόπωρο.

«Dansons» είναι ο τίτλος του τραγουδιού, το πρώτο πρωτότυπο single που κυκλοφορεί η σταρ από το 2019. Το τραγούδι υπογράφει ο Ζαν Ζακ Γκόλντμαν, που έχει συνεργαστεί πολλές φορές με την Σελίν Ντιόν και οι στίχοι της μπαλάντας είναι στα γαλλικά.

«Ας χορέψουμε πάνω από την άβυσσο, στις άκρες των κορυφών», τραγουδά η Σελίν Ντιόν, που σύμφωνα με τη Sony είχε το τραγούδι από το 2020, αλλά το ηχογράφησε φέτος.

Τον προηγούμενο μήνα η 58χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή για πρώτη φορά μετά τη διάγνωσή της με σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου. Η Σελίν Ντιόν έχει προγραμματίσει 16 συναυλίες στη La Défense Arena του Παρισιού, από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Οκτωβρίου. «Είμαι πραγματικά καλά, νιώθω καλά, νιώθω δυνατή. Είμαι έτοιμη!», ανέφερε στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την επιστροφή της.

