Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης με το οποία θα επιχειρηθεί θα αναχαιτιστούν οι επιπτώσεις στην κρίση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το οικονομικό επιτελείο έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων, αξιοποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργεί το ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο αναμένεται να επιβεβαιωθεί σήμερα από τα στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 διαμορφώνεται κοντά ή και πάνω από το 4,8% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας αισθητά τους αρχικούς στόχους. Η υπεραπόδοση αυτή αποδίδεται στον συνδυασμό αυξημένων φορολογικών εσόδων, ενίσχυσης των επενδύσεων και περαιτέρω αποκλιμάκωσης της ανεργίας. Παράλληλα, η εντατικοποίηση των ελέγχων για τη φοροδιαφυγή φαίνεται να αποδίδει, δημιουργώντας πρόσθετους πόρους για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση επιδιώκει να επιστρέψει μέρος αυτής της υπεραπόδοσης στην κοινωνία, χωρίς ωστόσο να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Το συνολικό υπερπλεόνασμα εκτιμάται περίπου στα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ένα σημαντικό μέρος έχει ήδη δεσμευτεί (300 εκατ. ευρώ) για υφιστάμενα μέτρα. Το υπόλοιπο ποσό, που υπολογίζεται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ, θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα δέσμη παρεμβάσεων.

Κεντρική στόχευση είναι η ανακούφιση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και η στήριξη παραγωγικών κλάδων που πλήττονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στη βάση αυτή αναμένεται να ανακοινωθεί ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων μέσω αύξησης της μόνιμης οικονομικής στήριξης και διεύρυνσης των δικαιούχων. Παράλληλα, εκτιμάται πως θα ανακοινωθεί στοχευμένη μείωση φορολογικών βαρών, που θα ωφελήσει τα μεσαία στρώματα.

Σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, θα επεκταθούν οι επιδοτήσεις για αγροτικές εισροές, όπως τα λιπάσματα, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος παραγωγής και να αποφευχθούν νέες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Την ίδια στιγμή, θα υπάρξει παράταση της επιδότησης στα καύσιμα με σκοπό να λειτουργήσει ως «ανάχωμα» στις αυξήσεις της ενέργειας που επηρεάζουν άμεσα μεταφορές και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει υπό έντονη πίεση. Τα διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 2025-2026 καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPS), το οποίο διαμορφώνεται περίπου στο 67% με 69% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η χώρα μοιράζεται την προτελευταία ή και τελευταία θέση με τη Βουλγαρία, γεγονός που αναδεικνύει τις διαρθρωτικές αδυναμίες αλλά και τις επίμονες πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Παρά την αύξηση των ονομαστικών μισθών τα τελευταία έτη, η πραγματική αγοραστική δύναμη δεν έχει ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία. Ο υψηλός πληθωρισμός, ιδιαίτερα σε βασικά αγαθά και στην ενέργεια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος στέγασης και μεταφορών, απορροφά μεγάλο μέρος των εισοδηματικών ενισχύσεων. Ως αποτέλεσμα, πολλά νοικοκυριά εξακολουθούν να δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά κόστη.