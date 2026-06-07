Η νέα παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, λόγω των συνεχών αιτήσεων συνταξιοδότησης, των συζητήσεων για τα πλασματικά έτη και των προσδοκιών για νέες αυξήσεις στις κύριες συντάξεις.

Οι αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών φέρνουν στο προσκήνιο νέο κύκλο παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί την αποκατάσταση αδικιών που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια. Η νέα ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα έκτακτα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων, αφορά πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και διατήρησαν το προγενέστερο καθεστώς υπολογισμού των συντάξεών τους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διάταξης, οι συντάξεις των συγκεκριμένων κατηγοριών θα επανυπολογιστούν στο 80% των αποδοχών των εν ενεργεία δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η αλλαγή αυτή οδηγεί σε αυξήσεις που κατά μέσο όρο φτάνουν τα 100 ευρώ τον μήνα, ενώ οι ήδη συνταξιοδοτημένοι δικαιούχοι θα λάβουν και αναδρομικά ποσά για το διάστημα που μεσολάβησε από την εφαρμογή των σχετικών εξαιρέσεων μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, πολιτικοί ή στρατιωτικοί, οι οποίοι υπέστησαν αναπηρία άνω του 67% ή κρίθηκαν πλήρως ανίκανοι για εργασία εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας που στράφηκε εναντίον τους λόγω της υπηρεσιακής τους ιδιότητας ή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Για τις κατηγορίες αυτές το Δημόσιο διατηρεί ειδικό καθεστώς προστασίας, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε η ανικανότητα.

Για τους πολιτικούς υπαλλήλους, η σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση τον προκαταληκτικό βαθμό ή μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο θα εξελίσσονταν κανονικά έως την ολοκλήρωση της υπηρεσιακής τους πορείας. Παράλληλα, θα προσμετρώνται επιδόματα που αντιστοιχούν σε 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Αντίστοιχο πλαίσιο ισχύει και για τους στρατιωτικούς, με τον υπολογισμό να γίνεται βάσει του ανώτερου βαθμού στον οποίο θα μπορούσαν να προαχθούν, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνονται συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανά κατηγορία προσωπικού.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους οπλίτες, καθώς ορίζεται ότι η σύνταξή τους δεν μπορεί να υπολείπεται της σύνταξης που λαμβάνει ανάπηρος πολέμου οπλίτης με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης για όσους υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

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Το νομοσχέδιο καθορίζει επίσης ποια επιδόματα θα συνυπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πάγια αποζημίωση δικαστικών λειτουργών, το επίδομα διδασκαλίας και έρευνας των πανεπιστημιακών, το νοσοκομειακό επίδομα των γιατρών του ΕΣΥ, το ειδικό επίδομα έρευνας για επιστήμονες και ερευνητές, καθώς και το επίδομα ειδικών καθηκόντων των διπλωματικών υπαλλήλων. Στις συντάξιμες αποδοχές εντάσσεται επίσης μέρος του επιδόματος θέσης ευθύνης και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον αυτά υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης θα καταβάλλονται μόνο εφόσον είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που προκύπτουν μέσω της αναπροσαρμογής των μισθών των εν ενεργεία υπαλλήλων. Με αυτόν τον μηχανισμό αποφεύγεται η διπλή ενίσχυση, ενώ διατηρείται η σύνδεση των συντάξεων με τις μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο.

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, λόγω των συνεχών αιτήσεων συνταξιοδότησης, των συζητήσεων για τα πλασματικά έτη και των προσδοκιών για νέες αυξήσεις στις κύριες συντάξεις.