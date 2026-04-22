Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού στα βορειότερα τμήματα της χώρας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα έχουμε ένα φθινοπωρινό διάλειμμα στη χώρα μας. Θα δούμε αρκετές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Πρόκειται για μια διαταραχή η οποία θα αρχίσει να μετατοπίζεται από τα βόρεια Βαλκάνια προς τη χώρα μας. Ψυχρότερες αέριες μάζες, θα αρχίσουν να μετατοπίζονται πιο νότια, με αποτέλεσμα ο καιρός να γίνεται πιο άστατος.

Σήμερα οι βροχές θα κυριαρχήσουν σε τμήματα της χώρας μας, που βρίσκονται από τον Πελοπόννησο και πιο βόρεια.

Αύριο Πέμπτη, θα κινηθεί λίγο πιο νότια, για να επηρεάσει το σύνολο της Πελοποννήσου και να φθάσουμε να έχουμε άστατες καιρικές συνθήκες, μέχρι και την περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Την Παρασκευή, θα αρχίσει σιγά σιγά να ομαλοποιείται η κατάσταση, στις περισσότερες περιοχές, εκτός από το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ο καιρός θα παραμείνει άστατος και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο καιρός σήμερα

Ο άστατος καιρός σήμερα θα κυριαρχήσει σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα της κεντρικής και βόρειας χώρας, σήμερα.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι και το απόγευμα, θα βλέπουμε τις βροχές και τις καταιγίδες, να κατευθύνονται προς την περιοχή της Λάρισας ακόμα και στην περιοχή της κεντρικής Στερεάς και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο.

Δεν αποκλείεται οι καταιγίδες, τοπικά να εμφανίσουν ένταση, να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ηλεκτρική δραστηριότητα. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένουμε ηλιοφάνεια μ λίγες τοπικές συννεφιές.

Ο άνεμος θα αρχίσει να περιορίζεται προς τα πιο νότια τμήματα της επικράτειας. Παράλληλα, θα αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί και η θερμοκρασία.

Λίγο πιο νότια θα συναντάμε τον υδράργυρο στα ύψη. Η θερμοκρασία δεν θα καταφέρει να σημειώσει άνοδο στα βορειότερα τμήματα της χώρας.

Αργά το μεσημέρι από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο βόρεια ο υδράργυρος δεν θα καταφέρει να σημειώσει άνοδο.

Υπολογίζουμε οτι αργά το μεσημέρι, το ψυχρό μέτωπο θα έχει καταφέρει να φθάσει μέχρι και τα νοτιότερα τμήματα της Θεσσαλίας, όπου θα κάνει κρύο. Νοτιότερα και πάλι θα κυριαρχήσουν υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Δεν αποκλείεται να έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα από την Πελοπόννησο και πιο βόρεια.

Δημιουργείται μία έντονη θερμοκρασιακή διαφορά και αυτή η σύγκρουση των αέριων μαζών θα οδηγήσει στη δημιουργία έντονων καιρικών φαινομένων.

Στην Αττική, μέχρι και τις απογευματινές ώρες θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Σιγά σιγά ο ψυχρός αέρας θα φθάσει στα βόρεια τμήματα του νομού. Θα αρχίσει να συννεφιάζει και μέσα στο απόγευμα δεν αποκλείεται να βγουν και λίγες βροχές. Γενικά στην περιοχή της Αττικής δεν περιμένουμε έντονα φαινόμενα, μόνο λίγες βροχές, με ήπιες εντάσεις, αργά το απόγευμα, μέχρι και την Πέμπτη. Ο ισχυρός άνεμος που θα επικρατήσει θα αποτρέψει στο να εξελιχθεί η αστάθεια. Ο υδράργυρος στους 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα και αύριο θα σημειώσει πτώση - 17 με 19 βαθμούς Κελσίου-. Επομένως θα έχουμε μια αξιόλογη πτώση του υδραργύρου η οποία δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από την Παρασκευή θα επιστρέψουμε σε καλές καιρικές συνθήκες.

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσει ένα πιο έντονα άστατο σκηνικό. Θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες δεν αποκλείεται να έχουν και ένταση κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα. Επικρατεί βαρδάρης από το πρωί και η θερμοκρασία σημειώνει σημαντική πτώση, καθώς δεν θα ξεπεράσουμε τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το κύμα αστάθειας θα μετατοπιστεί πιο νότια και θα φθάσει και την περιοχή της Πελοποννήσου αλλά και τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Το κύμα αστάθειας θα αρχίσει να μας αποχαιρετάει την Παρασκευή. Ο έντονα άστατος καιρός θα διαρκέσει δύο 24ωρα. Τα φαινόμενα σταδιακά, την Παρασκευή, θα περιοριστούν στην περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων και φαίνεται οτι αυτός ο άστατος καιρός θα επιμείνει προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αυτή η θερμοκρασιακή αντίθεση θα κρατήσει περισσότερο σε αυτές τις περιοχές - μέχρι και την Κυριακή -.

Στη συνέχεια, στα περισσότερα γεωγραφικά τμήματα, επανέρχεται η άνοιξη, για να δούμε θερμοκρασίες και πάλι κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου.

