Ο Δημήτης Ζιακόπουλος ξεκαθαρίζει τις «προφητείες» περί καύσωνα.

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος με ανάρτησή του ξεκαθαρίζει τις προγνώσεις ορισμένων για τον καύσωνα και τους καλεί να είναι προσεκτικοί όταν αυτές αφορούν σε διάστημα πάνω από τέσσερις μέρες.

«Για τη γένεση του καύσωνα το σύστημα-κλειδί στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία που αποτυπώνεται στη στάθμη των 500 hPa είναι ένα αποκομμένο χαμηλό στη ΒΔ Ευρώπη που κινείται αργά Α - ΒΑ» αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Ξεκαθαρίζει στη συνέχεια πως «στις περισσότερες περιπτώσεις το αποκομμένο χαμηλό αποτελεί το δυτικό χαμηλό μίας φρασσόμενης κυκλοφορίας τύπου «Ωμέγα» με τον άξονα των υψηλών πιέσεων στην αρχή του φαινομένου κατά μήκος του 20ού ανατολικού μεσημβρινού και με το ανατολικό χαμηλό στην περιοχή της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο άξονας των υψηλών πιέσεων μετατοπίζεται αργά ανατολικά στρεφόμενος κατά τη διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ».

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος σημειώνει πως «οι Μετεωρολόγοι - Προγνώστες πρέπει να είναι προσεκτικοί, όταν κάνουν προγνώσεις για καύσωνα με χρονικό ορίζοντα πάνω από 4 ημέρες. Αρκετές φορές, οι θερμές αέριες μάζες που μεταφέρονται από τη βόρεια Αφρική τελικά παραμένουν δυτικότερα της χώρας και στην περιοχή μας υπερισχύει η βόρεια κυκλοφορία με αποτέλεσμα αντί του καύσωνα να έχουμε δροσερά μελτέμια».

Εδώ η ανάρτησή του.