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Εναέρια μέσα συμμετέχουν στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς.

Φωτιά εκδηλώθηκε στην Άρτα, εξαιτίας της οποίας «σηκώθηκαν» και εναέρια μέσα, ενώ ενεργοποιήθηκε το 112.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Στρογγυλή Άρτας και η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 13:55. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί σπίτια ή άλλες υποδομές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά 26 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5 ΕΜΟΔΕ, οχτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ισάριθμα ελικόπτερα. Ωστόσο, στη συνέχεια ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον στην περιοχή επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 21 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072673756472897704}

«Ήχησε» το 112 για τη φωτιά στην Άρτα

Λίγο μετά τις 16:00 ενεργοποιήθηκε το 112 για τη φωτιά στην Άρτα. Το μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της περιφερειακής ενότητας Άρτας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα από το 112.

{https://x.com/112Greece/status/2072673577858375730}

Κατασβέστηκε η φωτιά στην Ανάβυσσο

Νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης σήμανε συναγερμός και για φωτιά στην Ανάβυσσο, η οποία κατασβέστηκε άμεσα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Αναβύσσου, κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, όπως και εθελοντές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072648987190886600}

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου φωτιάς για την Παρασκευή

Υψηλός είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σε πολλές περιοχές και αύριο, Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, υψηλός είναι ο κίνδυνος σε:

Αττική

Κύθηρα

Εύβοια

Βοιωτία

Φωκίδα

Κορινθία

Αργολίδα

Ηλεία

Λακωνία

Αιτωλοακαρνανία

Κιλκίς

Λευκάδα

Κεφαλονιά

Ιθάκη

Ζάκυνθο

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Σάμο

Ικαρία

Κρήτη

Δωδεκάνησα

περιοχές Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης

{https://x.com/CivPro_GR/status/2072634133629579400}