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Πλάνα από το σημείο δείχνουν ασθενείς να μεταφέρονται έξω από το νοσοκομείο, ορισμένοι σε φορεία και άλλοι σε αναπηρικά αμαξίδια.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε στη στέγη νοσοκομείου στην πόλη Λούντβιγκσλουστ, στη βόρεια Γερμανία, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με τη DW.

Σύμφωνα με τις Aρχές, τα δύο θύματα ήταν ασθενείς του νοσοκομείου, μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Τα αίτια της πυρκαγιάς στο νοσοκομείο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Bild, πιστεύεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από το ακτινολογικό, ενώ ο καπνός εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την κλινική, σύμφωνα με την εφημερίδα Nordkurier.

Πολλοί ασθενείς και μέλη του προσωπικού απομακρύνθηκαν από το κτίριο, το οποίο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του νοσοκομείου - που είναι το μοναδικό στην πόλη - διαθέτει 160 κλίνες.

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Πλάνα από το σημείο δείχνουν ασθενείς να μεταφέρονται έξω από το νοσοκομείο, ορισμένοι σε φορεία και άλλοι σε αναπηρικά αμαξίδια. Φορώντας νοσοκομειακές ρόμπες, βρίσκονται στο πεζοδρόμιο μπροστά από το φλεγόμενο κτίριο, ενώ πυκνοί καπνοί γεμίζουν το εσωτερικό του.

Με πληροφορίες από DW