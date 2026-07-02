Προσωπικότητες του MAGA πρότειναν να απαγορευθεί η είσοδος στις ΗΠΑ σε εγκύους αλλοδαπές, μια ιδέα που έχει διατυπωθεί και από στελέχη της κυβέρνησης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι δεν θα χορηγείται αμερικανική υπηκοότητα στα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στη χώρα ή διαθέτουν μόνο προσωρινή άδεια παραμονής, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος και οι σύμμαχοί του στο κίνημα MAGA καταστρώνουν το plan B: να εμποδίζουν τις εγκύους αλλοδαπές να εισέρχονται στη χώρα.

Η πρόταση αυτή θα άνοιγε νέο μέτωπο στη μεταναστευτική πολιτική, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από την αμφισβήτηση των δικαιωμάτων των παιδιών που γεννιούνται στις ΗΠΑ στον περιορισμό του ποιοι μπορούν να εισέρχονται στη χώρα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την Τρίτη ότι το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ, το οποίο επιδίωκε να στερήσει την αμερικανική ιθαγένεια από παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ όταν οι γονείς τους δεν είναι Αμερικανοί πολίτες, ήταν αντισυνταγματικό.

Αμέσως μετά την απόφαση, προσωπικότητες του MAGA, όπως ο ιδρυτής της ακροδεξιάς ιστοσελίδας Federalist, Σον Ντέιβις, πρότειναν να απαγορευθεί η είσοδος στις ΗΠΑ σε εγκύους αλλοδαπές, μια ιδέα που έχει διατυπωθεί και από στελέχη της κυβέρνησης.

Ο σύμβουλος του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, δήλωσε την Τρίτη, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να σκεφτούν πολύ προσεκτικά σε ποιον θα επιτρέπουν να εισέλθει στη χώρα, ακόμη και σε προσωρινή βάση», επειδή τα παιδιά που γεννιούνται από μη πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να αποκτήσουν την αμερικανική υπηκοότητα και να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό δίχτυ προστασίας.

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«Τουρισμός γεννήσεων»

«Ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει απολύτως προσηλωμένος στην προστασία της αξίας της αμερικανικής ιθαγένειας εκ γενετής, γι' αυτό και, μετά τη χθεσινή απόφαση, έδωσε εντολή στο Κογκρέσο να αναλάβει άμεσα δράση για την αντιμετώπιση του ζητήματος», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, σε γραπτή δήλωσή της προς το Axios.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα δώσει προτεραιότητα στις έρευνες για τα κυκλώματα του λεγόμενου "τουρισμού γεννήσεων". Η κυβέρνηση Τραμπ διαθέτει πολλά εργαλεία για να προστατεύσει την αμερικανική ιθαγένεια», πρόσθεσε.

«Τουρισμός γεννήσεων» χαρακτηρίζεται η πρακτική κατά την οποία αλλοδαποί ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για να γεννήσουν εκεί, ώστε το παιδί τους να αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε την Τρίτη υπόμνημα με το οποίο καλεί τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να διερευνήσουν αυτή την πρακτική.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν καταγράφει τον αριθμό των παιδιών που γεννιούνται από μετανάστες. Ωστόσο, ανεξάρτητες εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι πρόκειται για περίπου 20.000 έως 26.000 περιπτώσεις ετησίως.

Για λόγους σύγκρισης, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το 2025 γεννήθηκαν στις ΗΠΑ 3,6 εκατομμύρια παιδιά, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο «τουρισμός γεννήσεων» είναι σπάνιο φαινόμενο.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Οπως σχολιάζει το Axios, το plan B του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ στηρίζουν την εθνική τους ομάδα στο Μουντιάλ 2026, στην οποία αγωνίζονται αρκετοί ποδοσφαιριστές που δεν θα είχαν δικαίωμα να εκπροσωπήσουν τη χώρα αν δεν ίσχυε η ιθαγένεια λόγω γέννησης.

Μεταξύ αυτών είναι και ο επιθετικός Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος πέτυχε τα μισά γκολ της ομάδας στον πρώτο της αγώνα.

Με πληροφορίες από Axios