Το μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή Μεσοχώρι, ρίψεις από 4 εναέρια.

Φωτιά τώρα έχει στην περιοχή της Αναβύσσου, με την Πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Το μέτωπο εντοπίζεται στο Μεσοχώρι στον οικισμό ΑΤΕ στην Παλαία Φώκαια. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων , ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Οι δυνάμεις επιχειρούν για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς.

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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή ΑΤΕ στην Παλαιά Φώκαια, έπειτα από την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε και πλέον βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο, με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή της και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας διαβροχές και ελέγχους στις εστίες που εξακολουθούν να καπνίζουν, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν νέες αναφλέξεις.

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