Απόφαση της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ επικύρωσε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ σε βάρος επιχείρησης, απορρίπτοντας ενδικοφανή προσφυγή που είχε καταθέσει. Η υπόθεση αφορά σε φορολογικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2025 στη Μύκονο , κατά τον οποίο ελεγκτές σταμάτησαν φορτηγό όχημα που μετέφερε ποτά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι μέρος των εμπορευμάτων – συγκεκριμένα ένα κιβώτιο μπύρας και μία φιάλη ποτού – δεν συνοδευόταν από τα απαιτούμενα φορολογικά παραστατικά, όπως δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο.

Με βάση τη διαπίστωση αυτή, επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ, όπως προβλέπεται για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό σύστημα και διακινούν αγαθά χωρίς τα προβλεπόμενα στοιχεία. Η εταιρεία προσέφυγε ζητώντας την ακύρωση της πράξης, υποστηρίζοντας ότι το κιβώτιο ήταν άδειο και ευτελούς αξίας, ενώ για τη φιάλη ισχυρίστηκε ότι είχε τιμολογηθεί, αλλά εκ παραδρομής μεταφέρθηκε επιπλέον ποσότητα.

Ωστόσο, η φορολογική αρχή έκρινε ότι οι ισχυρισμοί δεν αποδείχθηκαν επαρκώς. Συγκεκριμένα, τα προσκομισθέντα παραστατικά δεν μπορούσαν να συσχετιστούν με τον έλεγχο, καθώς υπήρχαν ασυμφωνίες ως προς την ώρα έκδοσης και τα στοιχεία του οχήματος. Επιπλέον, η ίδια η επιχείρηση παραδέχθηκε την ύπαρξη μη τιμολογημένης φιάλης.

Η απόφαση επισημαίνει ότι για την επιβολή των συγκεκριμένων προστίμων δεν απαιτείται πρόθεση ή υπαιτιότητα, καθώς οι παραβάσεις έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ευθύνη απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης βαρύνει τον φορολογούμενο, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν κατέστη δυνατό. Κατόπιν αυτών, η προσφυγή απορρίφθηκε και το πρόστιμο επικυρώθηκε στο σύνολό του, με τη φορολογική υποχρέωση να παραμένει στα 10.000 ευρώ.