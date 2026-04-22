Σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αποδείχθηκε η επιβάρυνση για τους Έλληνες καταναλωτές στο πετρέλαιο κίνησης τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, επιβεβαιώνοντας την ένταση των πιέσεων στην εγχώρια αγορά καυσίμων ήδη από τον πρώτο μήνα της διεθνούς ενεργειακής αναταραχής.

Η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 24,1% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, όταν ο μέσος όρος ανόδου στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 19,1%. Η απόκλιση αυτή κατατάσσει τη χώρα μεταξύ εκείνων με τις υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις, με την ελληνική αγορά να κινείται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η εξέλιξη συνδέεται με την έναρξη της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν, η οποία πυροδότησε έντονες ανατιμήσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, οι αυξήσεις στο ντίζελ ήταν μεν γενικευμένες, ωστόσο σε αρκετές χώρες συγκρατήθηκαν είτε μέσω έγκαιρων παρεμβάσεων είτε λόγω διαφορετικής φορολογικής πολιτικής. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Ιταλίας, όπου η αύξηση περιορίστηκε στο 11,9% μετά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, την ώρα που στην Ελλάδα η επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου και δεν επηρέασε τις τιμές του Μαρτίου.

Στην κατάταξη των αυξήσεων, η Ελλάδα βρέθηκε πίσω από χώρες όπως η Σουηδία και η Τσεχία, όπου οι τιμές εκτινάχθηκαν κατά 27,6%, καθώς και η Εσθονία, η Λετονία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, που κατέγραψαν επίσης έντονες ανατιμήσεις. Ωστόσο, η ελληνική επίδοση παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας τη μεγαλύτερη έκθεση της εγχώριας αγοράς στις διεθνείς διακυμάνσεις.

Στην αμόλυβδη βενζίνη, οι αυξήσεις κινήθηκαν πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τον Μάρτιο, η τιμή αυξήθηκε κατά 11,4% στην Ελλάδα, έναντι 10,6% στην Ε.Ε., περιορίζοντας τη σχετική απόκλιση σε σχέση με το ντίζελ.

Ωστόσο, η υψηλή φορολογία διατηρεί τη χώρα μεταξύ των ακριβότερων αγορών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 13 Απριλίου στα 2,062 ευρώ ανά λίτρο, με υψηλότερες τιμές να καταγράφονται μόνο σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Δανία και η Γερμανία.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι, παρά το γεγονός πως η τιμή του πετρελαίου κίνησης πριν από φόρους παραμένει σχετικά χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, η τελική επιβάρυνση για τους καταναλωτές αυξάνεται σημαντικά λόγω του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρώπη, γεγονός που εντείνει το τελικό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη αυξήθηκαν τον Μάρτιο κατά 19,8%, ενώ της βενζίνης κατά 9,4%, με τις αυξήσεις να καταγράφονται σχεδόν σε όλες τις χώρες, πλην της Ουγγαρίας και της Σλοβενίας.