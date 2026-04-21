Η Allwyn έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 16η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 75362, σειρά η 6η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί μόνο στην 6η σειρά άρα υπάρχει μερικό τζάκποτ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης ανέρχεται περίπου στα 2.500.000 ευρώ.

Ο αριθμός 75362 στην 6η σειρά στοιχείο Β κερδίζει 225.000 ευρώ και ο ίδιος λαχνός στην ίδια σειρά στοιχεία Α,Γ,Δ,Ε κερδίζει 56.000 ευρώ ενώ από 15.000 ευρώ κερδίζει ο ίδιος αριθμός, σε όλες τις σειρές εκτός από την 5η, 6η και 7η και στοιχεία Α- Ε.

Ο αριθμός 35259 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι εξής αριθμοί: 6054, 11232, 18119, 22336, 25485, 42406, 51175, 67302 και 70086.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα κερδών της 16ης κλήρωσης.