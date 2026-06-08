Η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση άνω του 4%.

Με ένα πακέτο παροχών προς τους μετόχους που συνδυάζει μέρισμα, επιστροφή κεφαλαίου και δυνατότητα επανεπένδυσης, η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. επιχειρεί να επιβεβαιώσει έμπρακτα τη δέσμευσή της για δημιουργία αξίας και ελκυστικών αποδόσεων.

Όλα τα παραπάνω θα τεθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2026.

Η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση άνω του 4%, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη διατήρηση ελκυστικής πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να εφαρμόσει πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (Scrip Dividend), δίνοντας τη δυνατότητα στους μετόχους να επανεπενδύσουν έως και το 50% του μερίσματος σε νέες μετοχές αντί για καταβολή μετρητών. Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, το συνολικό ποσό που μπορεί να επανεπενδυθεί ανέρχεται έως τα 3,54 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η διοίκηση θα εισηγηθεί επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,110 ευρώ ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε απόδοση άνω του 3%. Η κίνηση αυτή βασίζεται στην ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, μετά και την ολοκλήρωση της πώλησης της ξενοδοχειακής μονάδας που διατηρούσε στη Σαντορίνη.

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Η Φάις Συμμετοχών τονίζει ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν συνέχεια της στρατηγικής που έχει παρουσιάσει από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συνδυάζοντας την παροχή ελκυστικών αποδόσεων προς τους μετόχους με τη διατήρηση επαρκών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της κερδοφορίας, στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών και στην εφαρμογή μιας ισορροπημένης πολιτικής που εξυπηρετεί τόσο τη βραχυπρόθεσμη ανταμοιβή όσο και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.