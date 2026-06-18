Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται στην Αθήνα αύριο, Παρασκευή.

Σε «κρίσιμη φάση» μπαίνουν οι συζητήσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό, καθώς αύριο, Παρασκευή, ο 66χρονος προπονητής αναμένεται στην Αθήνα, σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα Sport Klub.

Μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν, έχει κορυφωθεί το σίριαλ περί επιστροφής του Σέρβου τεχνικού στους «πράσινους», με τους οποίους κατέκτησε πέντε φορές τη Euroleague. Τις προηγούμενες ημέρες, η σερβική ιστοσελίδα Mozzart Sport ανέφερε ότι υπάρχει πρόταση ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ, για τρία χρόνια.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψει από το Βελιγράδι στην Αθήνα, όπου οι διαπραγματεύσεις με τους «πράσινους» αναμένεται να μπουν σε κρίσιμη φάση, γράφει σήμερα το Sport Klub.

«Αναμένεται ότι θα ξέρουμε περισσότερα έως τα τέλη της εβδομάδας και ο Ομπράντοβιτς έχει δηλώσει πως έως τα τέλη του μήνα θα πάρει την τελική απόφαση για το αν θα επιστρέψει στην προπονητική και ποια ομάδα θα αναλάβει», υπενθυμίζει το δημοσίευμα.