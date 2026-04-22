Την αύξηση και τη διεύρυνση των δικαιούχων του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σε δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και σε ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για «ζεστό χρήμα» που θα κατευθυνθεί κυρίως σε κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις ανατιμήσεις λόγω του πολέμου, όπως συνταξιούχοι, χαμηλοεισοδηματίες - ιδίως δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος- καθώς και, ενδεχομένως, άτομα με αναπηρία και δικαιούχοι επιδομάτων τέκνων.

Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται ήδη σενάρια που δεν περιορίζονται μόνο στην αύξηση του ποσού, αλλά επεκτείνονται και στη διεύρυνση της «δεξαμενής» των δικαιούχων. Με άλλα λόγια, η ενίσχυση δεν θα είναι απλώς μεγαλύτερη, αλλά θα αφορά και περισσότερους συνταξιούχους, κάτι που αποτελεί βασικό ζητούμενο σε μια περίοδο που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά.

Επίδομα σε δύο δόσεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται μια άμεση ενίσχυση ίσως 200–250 ευρώ για περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες, ενώ θα ακολουθήσει και η δεύτερη καταβολή προς το τέλος του έτους.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια. Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να καλυφθούν συνταξιούχοι που σήμερα μένουν εκτός για μικρές υπερβάσεις. Παράλληλα, συζητείται η μείωση του ηλικιακού ορίου από τα 65 στα 62 έτη, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη χιλιάδων νέων συνταξιούχων στο μέτρο.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση, που θεσπίστηκε ως μόνιμο μέτρο, αφορά σήμερα περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες, μεταξύ των οποίων συνταξιούχοι, δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Με την επέκταση των κριτηρίων, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, ενισχύοντας περαιτέρω το κοινωνικό αποτύπωμα της παρέμβασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, δεν αλλάζει ο τρόπος καταβολής του επιδόματος, το οποίο θα συνεχίσει να δίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέσω διασταυρώσεων στοιχείων από την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ. Το ποσό παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές, διασφαλίζοντας ότι φτάνει ακέραιο στους δικαιούχους.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ήδη το υφιστάμενο επίδομα κοστίζει περίπου 360 εκατ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι υπάρχει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη των συνταξιούχων, ειδικά σε μια περίοδο που το διαθέσιμο εισόδημα δοκιμάζεται από τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και ενέργεια.