Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα θέματα στα οποία κλήθηκαν να διαγωνιστούν σήμερα οι υποψήφιοι στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική.

Στα θρανία επέστρεψαν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, συνεχίζοντας τη μάχη των Πανελληνίων 2026. Οι μαθητές εξετάζονται στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, μαθήματα που αφορούν τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία και θεωρούνται καθοριστικά για τη διαμόρφωση των τελικών μορίων. Ειδικότερα, στα Λατινικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, στη Χημεία οι υποψήφιοι του 2ου και 3ου Πεδίου, ενώ στη Πληροφορική οι υποψήφιοι του 4ου Επιστημονικού Πεδίου. Η «αυλαία» των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους μαθητές των ΓΕΛ θα πέσει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για όσους υποψηφίους διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές που απαιτούν ειδική εξέταση.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το ενδιαφέρον θα στραφεί στην ανακοίνωση των βαθμολογιών, η οποία αναμένεται στα τέλη Ιουνίου, καθώς και στη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Μέχρι τότε, η εξεταστική δοκιμασία συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με τους μαθητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και να κάνουν το επόμενο βήμα προς την υλοποίηση των ακαδημαϊκών τους στόχων.

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Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ: Αυτα είναι τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Το θέματα ανακοινώθηκαν παραδοσιακά λίγο μετά στις 10:00, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

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Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στο Dnews από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό. Τέλος, θα έχουμε και σχολιασμό των θεμάτων από τον ΟΕΦΕ.

Σχολιασμός ΜΕΘΟΔΙΚΟ για τα θέματα Λατινικών: Αυξημένη δυσκολία σε σχέση με πέρυσι – Χωρίς «παγίδες» για τους καλά προετοιμασμένους

Σήμερα οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Επιστημών εξετάζονται στο μάθημα των Λατινικών, για την πρόσβαση στις σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου. Τα θέματα παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αλλά δεν αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Οι ερωτήσεις εισαγωγής και ετυμολογικών κρίνονται πιο απαιτητικές από πέρυσι ενώ και στη Γραμματική απαιτείται έμφαση στη λεπτομέρεια. Οι Παρατηρήσεις στο Συντακτικό δεν είναι πολλές σε πλήθος και χαρακτηρίζονται μέτριας δυσκολίας

Πανελλήνιες 2026 - Λατινικά ΓΕΛ: Βατά και χωρίς εκπλήξεις τα θέματα – Οι διαβασμένοι εξασφαλίζουν 20άρι

Τα σημερινά θέματα των Λατινικών στις Πανελλήνιες 2026 χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και κατανοητή διατύπωση, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές αναμένεται να ανταποκρίθηκαν με ικανοποιητική ευκολία, ολοκληρώνοντας τις απαντήσεις τους εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων χωρίς ιδιαίτερη πίεση χρόνου. Οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού κάλυπταν σημαντικό μέρος της εξεταστέας ύλης, παρουσιάζοντας μια διαβαθμισμένη δυσκολία, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνουν ιδιαίτερα απαιτητικά ή εξεζητημένα σημεία. Αντίστοιχα, η άσκηση της εισαγωγής κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα και δεν φάνηκε να κρύβει «παγίδες» για τους υποψηφίους.

Όπως σχολιάζει στο Dnews ο φιλόλογος Αλέξανδρος Σουλιώτης «Τα σημερινά θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται βατά,σαφή και κατανοητά. Σε συνέχεια της τυπολογίας των ασκήσεων παρελθόντων ετών οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές αναμένεται να έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις και να ολοκλήρωσαν τις απαντήσεις τους με σχετική άνεση μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια.Τόσο οι ασκήσεις Γραμματικής όσο και οι αντίστοιχες του Συντακτικού κάλυπταν ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της εξεταστέας ύλης και ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας χωρίς όμως κάτι ιδιαιτέρως εξεζητημένο,ενώ η άσκηση Εισαγωγής επίσης δεν έκρυβε «παγίδες» .Οι μεταφράσεις των αποσπασμάτων και η ετυμολογική άσκηση που κινούταν σε αναμενόμενα πλαίσια αποτελούν τα θεμέλια για να «χτίσει» ο υποψήφιος μια υψηλή επίδοση.»

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι θετική, με τα θέματα να ευνοούν τους συστηματικά προετοιμασμένους μαθητές και να επιτρέπουν μια ομαλή έκβασης της εξέτασης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ή ανατροπές.

ΜΕΘΟΔΙΚΟ για θέματα Πληροφορικής ΓΕΛ: Απαιτητικότερο το Γ θέμα - Μέτριας δυσκολίας η εξέταση

Το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ προχωρά σε μια πρώτη αποτίμηση της φετινής θεματολογίας. Συμφωνα με το σχολιασμό τα θέματα χαρακτηρίζονται μέτριας δυσκολίας και κινούνται στο ίδιο επίπεδο με τα περσινά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών.Πιο απαιτητικό σε σχέση με τα υπόλοιπα θεωρείται το Θέμα Γ, το οποίο ξεχωρίζει ως το δυσκολότερο του διαγωνίσματος, χωρίς όμως να αναμένεται να δυσκολέψει σημαντικά τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Το Θέμα Δ, το οποίο αφορά επίλυση προβλήματος με χρήση πινάκων και υλοποίηση υποπρογράμματος, είναι το εκτενέστερο και απαιτεί υπομονή και σωστή διαχείριση χρόνου. Παρά τη δομή του, περιλαμβάνει βατά ερωτήματα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια. Συνολικά, η εικόνα των θεμάτων θεωρείται ισορροπημένη, με σαφή κλιμάκωση δυσκολίας και δυνατότητα διάκρισης για τους πιο καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Ειδικότερα στον σχετικό σχολιασμό αναφέρεται ότι «Τα θέματα στο μάθημα της Πληροφορικής είναι μέτριας δυσκολίας στο ίδιο επίπεδο με τα περσινά. Η θεωρία στο Θέμα Α κρίνεται εύκολη. Το θέμα Β κρίνεται αρκετά εύκολο, αν και χρειάζεται προσοχή στο ερώτημα Β3. Το τρίτο θέμα, είναι το πιο απαιτητικό συγκριτικά με τα προβλήματα που τέθηκαν, αλλά δεν αναμένεται να δυσκολέψει τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Τέλος, στο τέταρτο θέμα που έξετάζεται η επίλυση προβλήματος με χρήση πινάκων και υλοποίηση υποπρογράμματος, έχει τη μεγαλύτερη έκταση, απαιτεί υπομονή, αλλά έχει βατά ερωτήματα και οι περισσότεροι υποψηφιοι θα ανταποκριθούν με επάρκεια.»

ΜΕΘΟΔΙΚΟ για Χημεία: Απαιτητικά σε όγκο αλλά προσιτά για τους καλά προετοιμασμένους

Οι καθηγητές από το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ τονίζουν ότι «τα θέματα στο μάθημα της Χημείας που εξετάζεται σήμερα είναι σαφώς διατυπωμένα, κατανοητά και καλύπτουν πολύ μεγάλο μέρος της ύλης με μεγαλύτερη έμφαση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στο κεφάλαιο της Οργανικής. Τα θέματα, αν και μεγάλα σε έκταση, δεν αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τους καλά προετοιμασμένους μαθητές οι οποίοι έχουν εμπειρία στη διαχείριση χρόνου.»

Πανελλήνιες 2026 - Χημεία ΓΕΛ: Θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας αλλά το άριστα δεν είναι για όλους

Τα φετινά θέματα της Χημείας στις Πανελλήνιες 2026 χαρακτηρίζονται από ομαλή κλιμάκωση δυσκολίας, η οποία επέτρεψε τόσο την προσέγγιση μιας αξιοπρεπούς επίδοσης από τους μέτριους μαθητές όσο και τη σαφή ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων στα πιο απαιτητικά υποερωτήματα των Θεμάτων Γ και Δ. Οι μαθητές που είχαν εμβαθύνει στη θεωρία και δεν στηρίχθηκαν σε στείρα απομνημόνευση μεθοδολογιών μπορούσαν να προσεγγίσουν το άριστα, καθώς τα θέματα απαιτούσαν κατανόηση εννοιών, προσοχή στη λεπτομέρεια και σωστή εφαρμογή της σκέψης τονίζει η Χημικός - Βιοχημικός BSc, MSc, MBA Κατερίνα Ηλιοπούλου (iliopouloukaterina.gr).

ΘΕΜΑ Α

Το Θέμα Α δεν έκρυβε «παγίδες», ωστόσο απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες των διατυπώσεων, ώστε να αποφευχθούν μικρολάθη που θα μπορούσαν να κοστίσουν μονάδες.

ΘΕΜΑ Β

Στο Θέμα Β δόθηκε έμφαση στις αιτιολογήσεις, γεγονός που το καθιστούσε αρκετά χρονοβόρο. Παράλληλα, τα υποερωτήματα Β1–Β5 κάλυπταν διαφορετικά σημεία της ύλης, απαιτώντας ευελιξία και καλή θεωρητική προετοιμασία.

ΘΕΜΑ Γ

Το Θέμα Γ ήταν απαιτητικό κυρίως ως προς τον χρόνο επίλυσης, καθώς χρειαζόταν συγκέντρωση και σωστή μεθοδολογική προσέγγιση για την ολοκλήρωσή του.

ΘΕΜΑ Δ

Το Θέμα Δ απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες και πλήρη κατανόηση της εκφώνησης, καθώς η σωστή ερμηνεία των δεδομένων ήταν καθοριστική για την επιτυχή επίλυση.

Συνολικά, πρόκειται για μια εξέταση με σαφή διαβάθμιση δυσκολίας που ξεχώρισε τους άριστα προετοιμασμένους υποψηφίους, χωρίς να αποκλείει την επίτευξη μιας ικανοποιητικής επίδοσης από τον μέσο μαθητή.

ΟΕΦΕ για Πληροφορική: Βατά τα θέματα αλλά προσοχή στο Γ Θέμα

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Πληροφορικής ήταν σαφώς διατυπωμένα και εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, αντίστοιχης με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

Θέμα Α΄ Θέμα θεωρίας – χωρίς παγίδες

Θέμα Β΄

Β1. Θέμα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, το οποίο έχει δουλευτεί αρκετά

Β2. Θέμα μετατροπής ανάμεσα σε εντολές επανάληψης – χωρίς δυσκολία

Β3. Θέμα που απαιτούσε κατανόηση του αλγορίθμου ευθείας ανταλλαγής και δημιουργικότητα.

Θέμα Γ΄

Είναι το θέμα που θα βοηθήσει να ξεχωρίσουν οι μαθητές που έχουν κατακτήσει την αλγοριθμική σκέψη. Είναι θέμα με άγνωστο πλήθος επαναλήψεων το οποίο χρειάζεται προσοχή σε κάποια σημεία του.

Θέμα Δ΄

Κλασικό θέμα επεξεργασίας πινάκων με υποπρόγραμμα που περιέχει τις περισσότερες από τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

Τα βασικά σημεία της εξέτασης των Λατινικών στις Πανελλήνιες 2026

Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους υποψηφίους/ες διδαγμένο κείμενο 14-16 στίχων από ένα ή περισσότερα κείμενα και ζητείται από αυτούς/ ές:

α) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική 10-12 στίχους (20 μονάδες)

β) να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):

Μία (1) παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου των Μ. Πασχάλη, Γ. Σαββαντίδη, Λατινικά τ. Α’ ( 10 μονάδες ),

ανοικτού ή κλειστού τύπου από την του σχολικού βιβλίου των Μ. Πασχάλη, Γ. Σαββαντίδη, Λατινικά τ. Α’ ( ), μία (1) παρατήρηση ετυμολογική : Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική ( 10 μονάδες ),

: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική ( ), δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής ( 30 μονάδες ),

( ), δύο (2) παρατηρήσεις Συντακτικού (30 μονάδες).

Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) υποερωτήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diyclw37u1cx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πανελλήνιες 2026: Πώς θα εξεταστεί το μάθημα της Χημείας

Για την εξέταση του μαθήματος «Χημεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, ισχύουν τα εξής: Στους/στις υποψηφίους/ες δίνονται τέσσερα (4) θέματα που έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Τι ισχύει για την εξέταση στην Πληροφορική - Όσα πρέπει να έχουν υπόψιν οι υποψήφιοι

Η εξέταση στο μάθημα Πληροφορική, περιλαμβάνει τέσσερα (4) θέματα που περιέχουν θεωρία και ασκήσεις ή προβλήματα και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.

α) Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υποψηφίων, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

β) Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της υποψηφίου/ας να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα: Το πρώτο θέμα είναι θεωρίας. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από το πρώτο μέρος, που είναι θεωρίας και βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, και από το δεύτερο μέρος που, όπως και το τρίτο και το τέταρτο θέμα, είναι ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.