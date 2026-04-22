Ο Αkylas και ο Φωκάς Ευαγγελινός μάς αποκαλύπτουν όσα θα μας παρουσιάσουν στη σκηνή της Eurovision, λίγο πριν την αναχώρησή τους για Αυστρία.

Ο Akylas και ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός, οι πρωταγωνιστές της ελληνικής συμμετοχής στη φετινή Eurovision, υποδέχτηκαν τους δημοσιογράφους την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης press day και μίλησαν για την παρουσίαση του «Ferto» στη σκηνή του Wiener Stadthalle, στη Βιέννη.

O Akylas, που δήλωσε περήφανος και ενθουσιασμένος για τη συμμετοχή του, μοιράστηκε αρκετές από τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, ενώ ο Φωκάς Ευαγγελινός μάς έδωσε μια καλύτερη γεύση για την performance που θα μας παρουσιάσει στη σκηνή της Eurovision.

Τι θα δούμε στη σκηνή της Eurovision: Ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκαλύπτει

«Εμπνεύστηκα από το θάρρος του Akyla και όλης της ομάδας του. Μέσα από αυτό που παρουσίασε ο Akylas στην ΕΡΤ, εμπνεύστηκα και εγώ, πιο πολύ δυσκολεύτηκα από το τι θα βγάλω από όλη εκείνη την παρουσίαση. Εδώ λόγω του video game υπάρχουν πολλά highlights και θα δείτε πολλά. Με πρωταγωνιστή πάντα τον Akyla. Χωρίς τίποτα να είναι τίποτε λιγότερο από αυτόν, είναι όλα ισορροπήμενα σε μια τρίλεπτη διαδρομή του video game. Μια ιστορία που λέμε με συγκίνηση, με χιούμορ, με ρυθμό και με εκπλήξεις.

Ο Akylas είναι στοχοπροσηλωμένος, έχει άποψη για αυτό που θα συμβεί. Συμφωνήσαμε κάποια πράγματα για την ιστορία που θέλουμε να πούμε, του άρεσε αυτό που του είπα, το οποίο «γέννησα» πολύ εύκολα γιατί είχα το υλικό. Ο Akylas φέρνει έναν κόσμο δικό του, μοναδικό. Και αυτό πιστεύω τον κάνει να είναι πολύ διαφορετικός και πολύ αγαπητός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω μάθει και εμπνέομαι από το θάρρος του και ότι είναι ένα νέο παιδί που μπορώ και συνομιλώ και αυτό με συγκινεί.

Μαζί με τον λατρεμένο μου Akyla, στη σκηνή θα είναι η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου, ο ηθοποιός Χρήστος Νικολάου και οι χορευτές Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Θα είναι τέσσερις χαρακτήρες που θα συναντήσουν τον ήρωά μας μέσα στην τρίλεπτη αυτή ιστορία και αφήγηση. Κρατάμε πάντα τον χαρακτήρα που δημιούργησε ο Akylas και η ομάδα του, δηλαδή τον ήρωα του video game. Τα σκηνικά και τα visuals θα λένε μια ιστορία. Στην ιστορία αυτή συναντάει κάποιους ήρωες, οι οποίοι θα θέλαμε να μην έχουν τόσο μια χορευτική αιτία πάνω στη σκηνή, όσο εκφραστική. Γι' αυτό διαλέξαμε και δύο ηθοποιούς, για τα εκφραστικά μέσα πιο πολύ. Όσο και αν φαίνεται απλό, με άλλη συνθήκη δουλεύει ένας ηθοποιός σε κάτι που θα του ζητήσεις και αλλιώς ένας χορευτής. Είναι διαφορετικό. Και αυτό ήταν το κριτήριο. Και όταν είπα στην Παρθένα, "Παρθένα θέλω να έρθεις στην Eurovision", μου λέει "Έχεις τρελαθεί;". "Όχι, αλλά θέλω να έρθεις} της απαντώ. Και μου λέει "Πότε θα ξαναπάω; Θα έρθω!". Εύχομαι να σας αρέσει η όλη ιστορία και η διαδρομή, με αυτούς τους χαρακτήρες».

Όσο για το αν εμφανιστεί λύρα πάνω στη σκηνή, ο Φωκάς αναφέρει αινιγματικά: «Θα προσπαθήσω με την ευλογία της Έλενας γιατί πάντα ήξερε την ιδέα μου, πάντα της λέω την ιδέα μου, πάντα παίρνω την γνώμη της και την ευχή της, όπως την πήρα και φέτος και πιστεύω να σας κάνω να αισθανθείτε όμορφα. Η Έλενα να μας δώσει τα καλύτερα, τα θετικά της στοιχεία όλα».

Επίσης, πάνω στη σκηνή της Eurovision o Αkylas θα εμφνιστεί με χειλόφωνο και όχι με μικρόφωνο και έτσι θα μπορεί να έχει ελεύθερα τα χέρια του για να κάνει όλες τις κινήσεις.

O Akylas στο Dnews: Όταν έρθει η ώρα να με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα, απλά θα το δεχτώ και θα προχωρήσω

Ferto, αλλά...Αν δεν το φέρεις, θα ακούσεις πολλά και θα διαβάσεις ακόμα περισσότερα αρνητικά σχόλια. Νιώθεις έτοιμος να διαχεριστείς τους haters;

«Δεν είμαι έτοιμος για τίποτα τέτοιο. Όταν έρθει η ώρα να με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα, απλά θα το δεχτώ και θα προχωρήσω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει όλο αυτό το hype, αλλά θέλω να είμαστε και λίγο πιο ήρεμοι και ταπεινοί. Γιατί στο τέλος μπορεί να είμαστε Τop 3 και να φαίνεται ότι βγήκαμε τελευταίοι. Θα πρέπει να απολαύσουμε όλο αυτό που συμβαίνει, το hype που έχουμε πάρει από όλη την Ευρώπη, το ότι ο κόσμος τραγουδάει στα ελληνικά το «Ferto». Δηλαδή είναι ήδη τόσο πολλά πράγματα που έχει κερδίσει η ελληνική συμμετοχή. Τώρα, όταν έρθει η ώρα να με σταυρώσουν, θα δούμε τι θα γίνει».

Akylas: Έχω ξεπεράσει τα όρια της αντοχής μου, αλλά πιστεύω ότι θα πάμε καλά

«Ήταν απίστευτο που βγήκε εκτός συνόρων Ελλάδας και αγαπήθηκε τόσο πολύ ο «ιός» του Ferto, είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ζω. Εγώ και όλη η ομάδα θα προυσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, εγώ δίνω το 200% του εαυτού μου, έχω ξεπεράσει τα όρια της αντοχής μου, για να πάει όλο αυτό καλά και ελπίζω αυτοί οι κόποι να ανταμειφθούν.

Είμαι ένας άνθρωπος που πάντα προσπαθώ να έχω θετική διάθεση και αύρα και αυτά τα συναισθήματα θέλω να μεταδίδω στον κόσμο. Έχω και εγώ πολλούς δαίμονες, αυτοαμβισβήτηση και σκοτεινές πλευρές. Αλλά πραγματικά νιώθω μια σιγουριά και μια ασφάλεια γιατί όλη η ομάδα έχει δουλέψει τόσο σκληρά για αυτό το project. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά».

Στη Βιέννη και η μητέρα του Akyla - Ποιες συμβουλές τού δίνει

«Θα είναι η μαμά μου στη Βιέννη. Η μητέρα μου όπως κάθε Ελληνίδα μάνα, αυτή τη στιγμή αγχώνεται αν το παιδί της είναι καλά, αν τρώει, αν κοιμάται. Μου λέει να ξεκουράζομαι, να ντύνομαι. Πέρασα και μια περιπέτεια με την υγεία μου, μια πολύ δύσκολη περίπτωση αμυγδαλίτιδας και έπρεπε να κάνω ένα χειρουργείο, αλλά είμαι καλά και όλα πάνε τέλεια».

Ο Akylas αποκαλύπτει πού θα έδινε το 12άρι του

«Θα έδινα το 12άρι μου στην Αντιγόνη, η οποία είναι απίστευτη και μ' αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της Κύπρου φέτος. Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν δύο τόσο δυνατές συμμετοχές στο διαγωνισμό. Επίσης, μου αρέσει το κομμάτι της Φινλανδίας πολύ και η σκηνική τους παρουσία, αλλά 12άρι δεν θα τους έδινα γιατί είναι ανταγωνιστές (γέλια)».

Το ιδιαίτερο λουκ του Akyla στη Eurovision και η ιστορία πίσω από το περιβόητο σκουφάκι με τα αυτιά

«Θα είμαι η εξέλιξη αυτού του Pokemon που είδατε και στο Sing for Greece. Εγώ το ζω φουλ με όλο αυτό το εξτραβαγκάντζα λουκ, γιατί αν δεν τα φορέσω τώρα που πάω στη Eurovision, πότε θα τα φορέσω;



Δεύτερον, υπάρχει λόγος που τα φοράω όλα αυτά σίγουρα, γιατί θέλουμε να προκαλέσουμε αντιδράσεις. Δηλαδή, είτε του αρέσει κάποιου είτε δεν του αρέσει, το σημαντικό είναι ότι θα σχολιαστεί αυτή η εμφάνιση. Και το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να μην περνάμε αδιάφοροι. Οπότε, είναι κι αυτός ένας από τους λόγους που τα φοράω όλα αυτά. Τώρα, αυτό που θα δείτε στη σκηνή της Eurovision... Θα το δείτε στη σκηνή της Eurovision!.

Για το σκουφάκι, όταν τελειοποιήθηκε το κομμάτι, μετά αποφασίσαμε πως πρέπει κάπως να "χτίσουμε" αυτόν το χαρακτήρα. Και πέρασαν πολλά πράγματα από το μυαλό μας, δηλαδή είχαμε σκεφτεί περούκες, μιλούσαμε με κόσμο, δοκιμάσαμε πράγματα, αλλά κάπως δεν έβγαζαν νόημα. Οπότε δοκιμάσαμε πολλά πράγματα και καταλήξαμε ότι το σκουφάκι είναι το πιο κουλ πράγμα που μπορώ να βάλω.



Τώρα, δεν είναι πια ένα απλό σκουφάκι. Έχει αυτά τα αυτάκια, τα οποία συμβολίζουν λίγο την γάτα που είναι και πολύ συνδεδεμένη με τους Έλληνες. Τα νησιά μας είναι γεμάτα με γάτες. Οπότε κάπως έτσι καταλήξαμε στο σκουφάκι, το οποίο το έφερε τυχαία ο κολλητός μου ο Μιτς στο σπίτι και μου είπε: "Λες να βάλεις αυτό στο γύρισμα αύριο;". Και λέω "λες;". Απλά το έβαλα και από εκεί και πέρα έγινε όλος αυτός ο χαρακτήρας

και δεν έχει γύγει από το κεφάλι μου οριακά».

Τα γούρια που θα έχει στη Eurovision

«Το γούρι μου είναι είναι η ομάδα μου και οι φίλοι μου που θα είναι εκεί, που θα με κάνουν να νιώθω ασφάλεια λίγο πριν βγω στη σκηνή. Μου έχει δώσει πολύς κόσμος φυλαχτά και γούρια, τα οποία θα τα πάρω όλα, γιατί τώρα χρειάζομαι ό,τι ευχή και φυλαχτό έχετε και βάλτε τις φίλες σας να με ξεματιάσουν! Ένα γούρι σκεφτόμαστε επίσης να είναι μια καρδούλα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη μέσα!».

Οι επιρροές του Akyla

«Θαύμαζα πάρα πολύ τον Βέρκα Σερντιούτσκα γιατί φαντάσου τι μπορεί να άκουγε αυτός ο άνθρωπος το 2007 που βγήκε με μια ντισκόμπαλα - αστέρι στο κεφάλι. Οπότε ήταν πραγματικά μεγάλη επιρροή και σίγουρα με ενέπνευσε και εμένα. Μετά θα έλεγα ο Käärijä και σίγουρα και η Κοντσίτα που με έχει στιγματίσει σαν παιδάκι όταν κέρδισε και βγήκε και είπε «We are unstoppable».

Ο Αkylas για τα προγνωστικά: Είναι πολύ νωρίς

«Όσον αφορά τα προγνωστικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ και να αποφύγω να παρακολουθήσω, ξέρω περίπου τι γίνεται, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για προγνωστικά καθώς αυτό που έχει βγει αφορά τις εμφανίσεις μας σε εθνικούς τελικούς και δεν έχει καμία σχέση με το πώς θα παρουσιαστεί όλο αυτό εκεί πέρα. Πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς. Για παράδειγμα οι Måneskin ήταν έκτοι και βγήκαν πρώτοι».

Το μήνυμα της Έλενα Παπαρίζου στον Αkyla

«Εμένα μου έχει στείλει συγχαρητήρια η «my number one», Έλενα Παπαρίζου και για εμένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως και η Καλομοίρα». Θα ήθελα να είμαι νικητής που δεν θα ξεχαστεί τα επόμενα χρόνια, όπως η Έλενα Παπαρίζου. Νομίζω ότι θα προτιμούσα να φέρω την πρωτιά και να κάνω την χώρα μου περήφανη και θα έκανα τα πάντα για να μην ξεχαστώ.

To μήνυμα που στέλνει ο Akylas στους νεαρούς θαυμαστές του

«Έλαβα ένα μήνυμα το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ. Ήταν από ένα παιδί το οποίο μου έστειλε και μου είπε "Akyla τραγουδούσες στον δρόμο, δούλευες σε κουζίνες και τώρα είσαι στην Eurovision και αυτό με κάνει να νιώθω πως μπορώ να τα καταφέρω και εγώ". Νιώθω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο ήθελα να κάνω μέσα από το ταξίδι μου στο διαγωνισμό, να εμπνεύσω πραγματικά τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, που μπορεί να μην είναι από μεγάλες οικογένειες, να μην προέρχονται από λεφτά. Αν πραγματικά πιστέψεις στον εαυτό σου και δουλέψεις σκληρά, μπορεί να ανταμειφθείς κάποια στιγμή.

Ήουν και εγώ ένα παιδί το οποίο είχε ανάγκη από ένα τέτοιο άνθρωπο, να βλέπω κάποιον μπροστά να κάνει αυτά που φαντάζεται και πραγματικά ελπίζω να βοηθήσω έστω και στο ελάχιστο ένα παιδί να πιστέψει λίγο παραπάνω στον εαυτό του.

Θέλω πραγματικά να μεταδώσω την αγάπη, την ευγένεια, που είναι πολύ σημαντικό. Το να μην σταματάμε ποτέ, να πιστεύουμε στα όνειρά μας. Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσεις να κυνηγάς τους στόχους σου και όλα αυτά που έχεις ονειρευτεί και να μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πει ότι δεν είσαι αρκετός/αρκετή, να σου πει ότι δεν θα πετύχει αυτό που κάνεις. Αν βρεις το πάθος σου και δουλεύεις για αυτό, είναι όλα πιθανά, μπορούν να γίνουν τα πάντα, οπότε μην σταματήσεις ποτέ να ονειρεύεσαι».

Όπως παραδέχεται ο Akylas, όλη αυτή την περίοδο είναι αρκετά αγχωμένος και χαμένος «γιατί ακόμη δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου και πάνε τα πράγματα όλα τόσο γρήγορα. Αλλά τις πρώτες μέρες που είχε ανακοινωθεί το κομμάτι, για τέσσερις συνεχόμενες μέρες ήμασταν εγώ και οι φίλοι μου ήμουν στο σπίτι και βλέπαμε reaction videos, θυμάμαι, και κλαίγαμε και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτοί οι

άνθρωποι μιλάνε για εμένα. Και ακόμη, δεν μπορώ να το πιστέψω Κάπως είμαι λες και βγαίνω λίγο από τον εαυτό μου και βλέπω ότι όλη αυτή την αγάπη την παίρνει ο Akylas του Ferto και εγώ σαν υπάρξη είμαι κάτι ξεχωριστό. Γενικά σίγουρα πρέπει να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία με το που γυρίσω από τον διαγωνισμό».

Όσο για το τι ακολουθεί μετά τη Eurovision, σίγουρα ξεκούραση αλλά και ο πρώτος του δίσκος για τον οποίο δηλώνει πολύ ενθουσιασμένος. «Mόλις τελειώσαμε και με τις ηχογραφήσεις του πρώτου μου δίσκου, ο οποίος θα βγει αμέσως μετά την Eurovision και θα ακούσετε, θα μπείτε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, και είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό.

Οι προσδοκίες μου είναι να μην ξαναπάω να δουλέψω σε κρεπέρι. Είναι να κάνω τη μουσική μου. Είμαι τόσο χαρούμενος που επιτέλους κάνω αυτό που αγαπώ και ετοιμάζω το άλμπουμ μου, ετοιμάζω το τουρ μου έτσι ακριβώς όπως θέλω να είναι. Και οι προδοκίες μου είναι αυτές. Απλές», καταλήγει.

Τους δημοσιογράφους περίμενε και μια έκπληξη, καθώς ο Akylas και το τραγούδι «Ferto» έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό παιχνίδι. Πρόκειται για ένα Arcade Game, τύπου endless runner, εμπνευσμένο από τον ρυθμό και την αισθητική της φετινής ελληνικής συμμετοχής, όπου οι χρήστες καλούνται να βοηθήσουν τον Akyla να αποφύγει τα εμπόδια που συναντάει στον δρόμο προς τη Βιέννη και τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

To παιχνίδι είναι διαθέσιμο online μέσα από το desktop και φορητές συσκευές, εδώ.

Η ελληνική αποστολή θα αναχωρήσει για τη Βιέννη την 1η Μαΐου. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο Ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου 2026, στις 22:00, απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, την ERT World, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX.

Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση, στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Τελικού θα βρίσκονται για άλλη μια χρονιά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής και το 12άρι.