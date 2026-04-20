Οι λεπτομέρειες από τη σκηνή της Eurovision.

Έλαβε τέλος το promo tour του Akyla που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision 2026.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της προώθηση του «Ferto» επισκέφθηκε αρκετές από τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό τραγουδιού, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Μάλιστα, σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις, έβαλε τους Eurovision Fan στο ρυθμό του τραγουδιού του, δημιουργώντας μία «παιχνιδιάρικη» αλληλεπίδραση.

Στο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος το απόγευμα της Δευτέρας 20 Απριλίου, εμφανίζεται στο Λονδίνο με το ίδιο ντύσιμο που είχε επιλέξει και για τη σκηνή του εθνικού τελικού.

Παράλληλα, η σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, αρχίζει να παίρνει «σάρκα και οστά», ενώ όλο το επιτελείο εργάζεται προκειμένου να είναι έτοιμη μέχρι τις 12 Μαΐου που είναι προγραμματισμένος ο Α’ Ημιτελικός.

Αντίστοιχα, το απόγευμα της Δευτέρας, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4», έγινε γνωστό ότι η πρώτη επίσημη πρόβα του Akyla θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου, ενώ το τελικό αποτέλεσμα θα διαφέρει σε σχέση με το πώς έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα ο τραγουδιστής. Παρ’ όλα αυτά, θα φοράει το χαρακτηριστικό σκουφάκι.

Το κόνσεπτ «βιντεοπαιχνίδι» θα παραμείνει με έναν τρόπο, ωστόσο δεν είναι γνωστό το πώς θα είναι η τελική εμφάνιση.

Τέλος, στα προγνωστικά, η Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά στην πέμπτη θέση, ενώ δεν παρατηρούνται αλλαγές και στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν.

