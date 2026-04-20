Η ανάρτηση του Άκη Πετρετζίκη με τον Τζέιμι Όλιβερ.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε ο Άκης Πετρετζίκης την Δευτέρα 20 Απριλίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Ο γνωστός σεφ και πρώτος Έλληνας MasterChef, δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία με τον διάσημο συνάδελφό του Τζέιμι Όλιβερ.

Στην λεζάντα της ανάρτησης, ο Άκης Πετρετζίκης περιγράφει τη συνάντησή τους σε πρότζεκτ του διάσημου σεφ στην Ελλάδα, ενώ αφήνει αιχμές ότι κάτι νέο ακολουθεί.

Μάλιστα, ο έλληνας σεφ, φαίνεται να έχει ξανασυναντηθεί με τον Τζέιμι Όλιβερ:

«Και κάπως έτσι… βρέθηκα στο Jamie Oliver Kitchen Greece να μιλάω με τον Jamie Oliver! Ποιος θα μου το έλεγε ότι μετά από τόσα χρόνια θα τον συναντήσω ξανά στην Αθήνα και μάλιστα σε ένα από τα δικά του projects.

Πόσες φορές έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις για φαγητό με έναν από τους πιο αγαπημένους chefs στον κόσμο;

Μείνετε συντονισμένοι… έχει συνέχεια!».

