Οι δημόσιες ευχές του Τράβις Μπάκερ για τα 47α γενέθλια της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.

Τα γενέθλιά της φαίνεται πως είχε η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο σύντροφός της Τράβις Μπάρκερ, επέλεξε έναν τολμηρό τρόπο για να της χαρίσει τις ευχές του δημόσια.

Ο ντράμερ με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, της χάρισε τις πιο θερμές ευχές του, ωστόσο μία φωτογραφία τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε αντιδράσεις.

Μέσα από το καρουζέλ φωτογραφιών, απεικονίζεται το ζευγάρι σε κοινές τους στιγμές ενώ στην τελευταία, ο Τράβις Μπάρκερ φαίνεται να κρατά στο στόμα του τα δάχτυλα του ποδιού της συντρόφου του, ένα στιγμιότυπο που τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρω του διαδικτύου.

Παρ’ όλα αυτά, στην λεζάντα της ανάρτησής του, περιέγραψε τα συναισθήματά του για τη Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, επισημαίνοντας το ρόλο που έχει στη ζωή του ως σύζυγος και μητέρα του παιδιού τους: «Χρόνια πολλά στην πανέμορφη γυναίκα μου. Σ’ αγαπώ για πάντα. Σ’ ευχαριστώ που είσαι μια τόσο καταπληκτική γυναίκα, μια απίστευτη σύζυγος και η καλύτερη μαμά για τα παιδιά μας. Νιώθω τόσο ευγνώμων που μοιράζομαι αυτή τη ζωή μαζί σου @kourtneykardash».