Στη Βιέννη θα πραγματοποιηθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2026. Τα πρώτα πλάνα από τη σκηνή.

Υπό κατασκευή βρίσκεται πλέον η μεγάλη σκηνή της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, στις 12, 14 και 16 Μαΐου, ενώ ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις τρεις βραδιές αφιερωμένες στη μουσική.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού, θα μοιραστεί – όπως είθισται – σε τρεις διαφορετικές βραδιές, με τους δύο ημιτελικούς να πραγματοποιούνται την Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πάρει «σάρκα και οστά» το βράδυ του Σαββάτου.

Τις τελευταίες ώρες, κάνει το γύρω του διαδικτύου ένα βίντεο από το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η φετινή Eurovision, με το «Eurovision News» να μοιράζεται πλάνα από τη σκηνή του τελικού στο «Χ».

«Πρώτο βίντεο από την κατασκευή της σκηνής του #Eurovision 2026!», αναγράφεται στη λεζάντα.

{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2046106143747940601}

Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», είναι ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας και θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό, στην 4η θέση.

{https://www.youtube.com/watch?v=NGwNTd_DA9s&list=RDNGwNTd_DA9s&start_radio=1}

Αντίστοιχα, η εκπρόσωπος της Κύπρου, Antigoni, θα ανέβει στη σκηνή στον Β’ Ημιτελικό και στην 8η θέση για να ερμηνεύσει το «Jalla».

{https://www.youtube.com/watch?v=TzSs51BiQrE&list=RDTzSs51BiQrE&start_radio=1}