Υπό κατασκευή βρίσκεται πλέον η μεγάλη σκηνή της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, στις 12, 14 και 16 Μαΐου, ενώ ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις τρεις βραδιές αφιερωμένες στη μουσική.
Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού, θα μοιραστεί – όπως είθισται – σε τρεις διαφορετικές βραδιές, με τους δύο ημιτελικούς να πραγματοποιούνται την Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πάρει «σάρκα και οστά» το βράδυ του Σαββάτου.
Τις τελευταίες ώρες, κάνει το γύρω του διαδικτύου ένα βίντεο από το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η φετινή Eurovision, με το «Eurovision News» να μοιράζεται πλάνα από τη σκηνή του τελικού στο «Χ».
«Πρώτο βίντεο από την κατασκευή της σκηνής του #Eurovision 2026!», αναγράφεται στη λεζάντα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», είναι ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας και θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό, στην 4η θέση.
Αντίστοιχα, η εκπρόσωπος της Κύπρου, Antigoni, θα ανέβει στη σκηνή στον Β’ Ημιτελικό και στην 8η θέση για να ερμηνεύσει το «Jalla».
