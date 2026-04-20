«Δεν υπάρχει μέρα που να μη σε σκεφτώ».

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της μητέρας της Ιωάννας Τούνη την Κυριακή 19 Απριλίου.

Η influencer τίμησε τη μνήμη της με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου η Ιωάννα Τούνη αναδημοσίευσε μια φωτογραφία που είχε αναρτήσει στο παρελθόν με τη μητέρα της και έγραψε: «Πέρασαν κιόλας 4 χρόνια…Κι όμως, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μη σε σκεφτώ μανούλα. Όσοι έχετε τη μαμά σας δίπλα σας, αγαπήστε τη λίγο παραπάνω σήμερα. Πείτε της ένα “σ’ αγαπώ” χωρίς λόγο. Αγκαλιάστε τη λίγο πιο σφιχτά. Είστε πραγματικά τυχεροί!».

