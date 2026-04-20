Την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στο τηλεπαιχνίδι «Τροχός της τύχης», μοιράστηκε η Τζούλια Νόβα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» με τον Θανάση Πάτρα, βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 19 Απριλίου, η Τζούλια Νόβα, όπου μεταξύ άλλων, μίλησε για τα χρόνια που βρέθηκε στο πλατό του «Τροχού της Τύχης».

Όπως εξήγησε ήταν μία από τις πρώτες τις δουλειές στην τηλεόραση και το κλίμα πίσω από τις κάμερες ήταν ιδιαίτερα «βαρύ» με αποτέλεσμα να αποκτήσει ψυχοσωματικά λόγω της συναισθηματικής πίεσης.

«Σίγουρα αν έκανα τώρα αυτή τη δουλειά, μπορεί και να παρέμενα, γιατί πολλά πράγματα θα τα είχα διαχειριστεί τελείως διαφορετικά. Τότε ήμουν πολύ μικρούλι, αγαθό και καλό. Δηλαδή ήταν από τις πρώτες μου δουλειές και ήμουν ένα παιδάκι, το οποίο δεν άντεχε καθόλου τις εντάσεις», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι τα γυρίσματα ήταν πολύωρα και ορισμένοι από τους συντελεστές την κατηγορούσαν ότι εκείνη ευθυνόταν για τυχόν καθυστερήσεις: «Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να μου μιλούσε λίγο πιο έντονα ή να με αδικούσε, να μην πολυμιλούσα και να σκύβω το κεφάλι. Υπήρχαν μέρες που μπορεί να πηγαίναμε για γύρισμα στις 10:30 το πρωί και να φύγουμε στις 2 το βράδυ. Άποψη μου είναι ότι εγώ ήμουν σωστή επαγγελματίας».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Για κάποιο λόγο, πίσω στα παρασκήνια, ακουγόταν κάτι τελείως αλλιώτικο, με αποτέλεσμα να έρχονται όλοι στο καμαρίνι μου, με κατηγορούσαν ότι εγώ έφταιγα που καθυστερήσαμε και τα λοιπά. Επειδή όμως ήξερα ακριβώς το τι έκανα, όλο αυτό με στενοχωρούσε. Μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα μετά και στενοχωριόμουν. Έβγαλα ψυχοσωματικά, επειδή δεν μου άρεσε όλο αυτό».

Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, θυμήθηκε ότι φορούσε ψηλοτάκουνα για πολλές ώρες, ενώ αναγκαζόταν να στέλνει μηνύματα προκειμένου να αποδείξει ότι η ίδια ήταν τυπική στις υποχρεώσεις της.

Παρ’ όλα αυτά, διευκρίνισε ότι με τον παρουσιαστή, Πέτρο Πολυχρονίδη, δεν υπήρχαν εντάσεις και προβλήματα μεταξύ τους: «Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν έφταιγε σε κάτι. Δεν είχα σκεφτεί τη διάρκεια. Απλά επειδή είχα ξεκινήσει και έβγαζα και ψυχοσωματικά από τις εντάσεις, θεώρησα ότι ήταν καλύτερο να το αφήσω. Πιστεύω, άμα παρέμενα, πλέον θα ήμουν διαφορετική».

