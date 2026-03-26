Ο παίκτης που κέρδισε το αυτοκίνητο στον «Τροχό της Τύχης» και δεν το πίστευε.

Ένα ιδιαίτερο σκηνικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου στο τηλεπαιχνίδι του STAR, «Τροχός της Τύχης», όταν ο ένας εκ των τριών παικτών, έλυσε το γρίφο και κέρδισε το αυτοκίνητο.

Ο Χρήστος λοιπόν, στο πλευρό του Πέτρου Πολυχρονίδη κατάφερε να λύσει τον γρίφο στην κατηγορία «Πάνε πακέτο».

Οι δύο λέξεις που τον οδήγησαν στη νίκη ήταν «Νονός – Βαφτιστήρι», ενώ αμέσως μετά ο παρουσιαστής, ανακοίνωσε ότι θα άνοιξε τον φάκελο με τον αριθμό 11.

Στο εσωτερικό έγραφε «Αυτοκίνητο», αφήνοντας τους συντελεστές της εκπομπής και τους παίκτες… άφωνους.

Ο Χρήστος μη μπορώντας να πιστέψει στην τύχη του, πήγε προς το αυτοκίνητο, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να του ανοίγει τη θέση του οδηγού.

