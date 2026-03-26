Ένα ιδιαίτερο σκηνικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου στο τηλεπαιχνίδι του STAR, «Τροχός της Τύχης», όταν ο ένας εκ των τριών παικτών, έλυσε το γρίφο και κέρδισε το αυτοκίνητο.
Ο Χρήστος λοιπόν, στο πλευρό του Πέτρου Πολυχρονίδη κατάφερε να λύσει τον γρίφο στην κατηγορία «Πάνε πακέτο».
Οι δύο λέξεις που τον οδήγησαν στη νίκη ήταν «Νονός – Βαφτιστήρι», ενώ αμέσως μετά ο παρουσιαστής, ανακοίνωσε ότι θα άνοιξε τον φάκελο με τον αριθμό 11.
Στο εσωτερικό έγραφε «Αυτοκίνητο», αφήνοντας τους συντελεστές της εκπομπής και τους παίκτες… άφωνους.
Ο Χρήστος μη μπορώντας να πιστέψει στην τύχη του, πήγε προς το αυτοκίνητο, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να του ανοίγει τη θέση του οδηγού.
