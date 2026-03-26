Μία ερώτηση για το προσδόκιμο ζωή των ανδρών προκάλεσε τον ενθουσιασμό της Μαρίας Μπεκατώρου στο «Chase».

Το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου, η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε στο πλατό του «The Chase» του νέους της παίκτες, οι οποίοι πάλεψαν για να αποσπάσουν το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό.

Η παρουσιάστρια, έχει αποδείξει και στο παρελθόν, ότι είναι ιδιαίτερα αυθόρμητη και σπάνια κρύβει τα συναισθήματά της, τον ενθουσιασμό της ή τις πιθανές ερωτήσεις που δημιουργούνται ύστερα από κάθε αναμέτρηση.

Έτσι και σήμερα, μία ερώτηση ήταν αρκετή για να την ενθουσιάσει, ενώ το «Βουνό», ως ο Chaser της σημερινής μονομαχίας, έδωσε τη δική του εξήγηση.

Η ερώτηση αφορούσε το προσδόκιμο ζωής των ανδρών και ήταν η εξής: «Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine κατέληξε ότι το προσδόκιμο ζωή των ανδρών αυξάνεται όταν κοιτούν…».

Οι τρεις πιθανές απαντήσεις ήταν: «Α. Τον εαυτό τους στον καθρέπτη, Β. Γυναικεία στήθη, Γ. Φυσικά Τοπία».

Σε αυτό το σημείο τόσο ο παίκτης, όσο και το «Βουνό», επέλεξαν την δεύτερη ως σωστή απάντηση και επαληθεύθηκαν λίγο αργότερα.

Με τη σειρά του ο Chaser, παραχώρησε τη δική του οπτική λέγοντας: «Το θέμα δεν είναι ότι είναι αυτή η απάντηση… Το θέμα είναι ότι χαραμίσθηκε κόπος, ερευνητικό έργο για να καταλήξει σε κάτι προφανές… Δεν ξέρω αν ήταν αυτά τα τρία ή άλλες ομάδες… Νομίζω τσάμπα έρευνα. Άμα κοιτούσαμε τον εαυτό μας στον καθρέπτη θα γερνούσαμε πριν την ώρα μας…».

Με αφορμή τα όσα είπε το «Βουνό», η Μαρία Μπεκατώρου, απάντησε με χιούμορ εκ μέρους των γυναικών: «Χαίρομαι που μου λέτε ευχαριστώ, πίσω από όλες τις γυναίκες είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Άρα μιλάω εκ μέρους όλων των γυναικών: Πρέπει να μας προσέχετε σαν τα μάτια σας γιατί χωρίς εμάς δεν έχετε ζωή».

«Ναι αλλά θα πρέπει να έχουμε αντίγραφο της έρευνας ώστε να το δείχνουμε στις συντρόφους και να λέμε ότι: ναι, θέλω να ζήσω, γι’ αυτό κοιτάω».

