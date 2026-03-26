Η Άννα Βίσση με την Δήμητρα Κούστα δημιούργησαν την δική τους δισκογραφική εταιρεία.

Το νέο της επαγγελματικό βήμα και τη συνεργασία της με τη Δήμητρα Κούστα, ανακοίνωσε η Άννα Βίσση μέσω ανάρτησης στα social media.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26 Μαρτίου, έγινε γνωστό ότι οι δύο γυναίκες ξεκινούν ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα τους με τη δημιουργία μίας δισκογραφικής εταιρείας η οποία θα περιλαμβάνει τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και το συνολικό καλλιτεχνικό όραμα της ερμηνεύτριας.

Μέσα από τη σχετική ανάρτηση γίνεται σαφές ότι η συγκεκριμένη εταιρεία θα αποτελεί στο εξής σημείο αναφοράς για τα επόμενα βήματα της Άννα Βίσση.

Η ανακοίνωση γράφει χαρακτηριστικά: «Defining the New Era: Η Άννα Βίσση παρουσιάζει τη Vission Music. Το νέο creative label σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα.

Η Άννα Βίσση εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, παρουσιάζοντας τη Vission Music, το creative label που ίδρυσε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα στεγάζει το συνολικό καλλιτεχνικό της όραμα.

Η Vission Music λειτουργεί ως ένα κεντρικό creative hub για τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της. Καθορίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των μουσικών κυκλοφοριών, των live performances και των οπτικοακουστικών projects, αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς για τα επόμενα εμβληματικά βήματα της «απόλυτης Ελληνίδας star».

Η αρχή της νέας διαδρομής επισφραγίζεται σε λίγες ημέρες με την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού της Άννας Βίσση από τη Vission Music, με όλο το νέο οπτικοακουστικό υλικό να συγκεντρώνεται στο επίσημο κανάλι @annavissiofficial στο YouTube».

Υπενθυμίζεται ότι τις δύο γυναίκες τις συνδέει και η φιλία και το γεγονός ότι η Άννα Βίσση έχει βαφτίσει τον γιο της Δήμητρας Κούστα.